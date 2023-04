Bác bỏ thông tin học sinh lớp 7 ở Hà Nội bị đánh thuốc mê

Tối 5/4, xác nhận với Phóng viên Báo Tin tức, đại diện Công an phường Yên Hoà khẳng định, thông báo từ Ban giám hiệu Trường THCS Yên Hoà về việc "xuất hiện người lạ bịt mặt, bám theo học sinh... dùng thuốc mê, thôi miên..." là không chính xác, không có cơ sở.

Trao đổi rõ hơn về sự việc này, đại diện Công an phường Yên Hoà cho biết, đã nhận được thông tin phản ánh từ phía người dân về thông báo của trường THCS Yên Hoà. Qua điều tra xác minh vụ việc, lực lượng chức năng tiếp nhận nguồn tin về việc một nữ học sinh lớp 7A7-Trường THCS Yên Hoà bị đánh thuốc mê vào buổi chiều khi tan học. Từ lúc tan học đến 21 giờ 30 phút tối, em học sinh mới về đến nhà trong tình trạng tinh thần hoảng loạn; không nhớ được mình đã đi đâu làm gì trong quãng thời gian trên. Thậm chí, nguồn tin còn ghi em học sinh này kể lại rằng, sau khi tỉnh thuốc mê, em vùng chạy ra tuyến đường cạnh Trung tâm Hội nghị quốc gia.

Lực lượng chức năng khẳng định, thông báo và thông tin từ Ban giám hiệu Trường THCS Yên Hoà là không chính xác.



Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an phường Yên Hoà đã khẩn trương khoanh vùng những người có liên quan, đồng thời mời chính nữ học sinh lên trụ sở Công an phường để lấy lời khai. Tại Cơ quan điều tra, em học sinh cho biết, cách đây mấy hôm, mẹ của em đã mắng và đánh em. Công an phường Yên Hoà khẳng định, em học sinh không hề có dấu hiệu kẻ gian đánh thuốc mê. Hệ thống camera an ninh của khu vực cho thấy, em không hề tiếp xúc với người lạ như các thông tin đồn đại.

Đại diện Công an phường Yên Hoà đã yên cầu nhà trường không phát đi những thông tin thiếu chính xác khi chưa xác minh rõ tính chất vụ việc. Đồng thời vào chiều cùng ngày, Công an phường đã mời phụ huynh của em học sinh lên trụ sở để lấy lời khai, mở rộng điều tra vụ việc.

Phóng viên Báo Tin tức cũng đã cố gắng liên hệ với Ban Giám hiệu nhà trường nhưng chưa nhận được hồi âm về vụ việc trên.

Tác giả: Nguyễn Vân

Nguồn tin: baotintuc.vn