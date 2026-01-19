Tốc độ gây sốc của Đình Bắc, kém chuẩn 'ưu tú' ở châu Âu 0,01 giây

Đình Bắc là một trường hợp vô cùng đặc biệt của bóng đá Việt Nam - Ảnh: AFC

Đình Bắc đã làm đội ngũ thống kê sững sờ

Cụ thể, theo thông tin của Tuổi Trẻ, trong một đợt kiểm tra tốc độ ở tuyển U20 Việt Nam vào giữa năm 2022, Đình Bắc (khi đó còn chưa đón sinh nhật 18 tuổi) đã chạy bứt tốc 10m chỉ trong vỏn vẹn 1,51 giây.

Cần nói rõ đây là thời gian chạy 10m đầu tiên, tức vào thời điểm cầu thủ vẫn chưa đạt tốc độ tối đa.

Chuyên gia khoa học thể thao Lê Cao Cường, người khi đó đang đảm nhiệm vai trò HLV thể lực cho các đội bóng đá trẻ quốc gia Việt Nam, cho biết đội ngũ hoàn toàn "sững sờ" trước thông số kinh người này của Đình Bắc.

Đó là 10m bứt tốc đầu tiên, còn tốc độ của Đình Bắc khi bứt tốc 30m đầu tiên (được xem là cự ly chuẩn với một pha đua tốc độ trong sân bóng) chỉ là 3,78 giây - tức anh chạy với tốc độ 28,6km/h khi bắt đầu bứt tốc.

"Cần biết rằng đây vẫn không phải là tốc độ tối đa của Đình Bắc, bởi đây là tính từ khi bắt đầu chạy. Tốc độ tối đa của Đình Bắc vào khoảng 33-35km/h", ông Lê Cao Cường cho biết.

Để so sánh, Giải bóng đá nhà nghề Mỹ vào 5 năm trước đã ghi nhận cú bứt tốc 30m nhanh nhất thuộc về Khiry Shelton, với thời gian là 3,81 giây, tức vẫn chậm hơn Đình Bắc 0,03 giây.

Dữ liệu từ Premier League cho biết tốc độ chạy 30m (ở thời điểm xuất phát) trung bình của các cầu thủ tại giải vào khoảng 4 giây, với những người chạy nhanh nhất như Van De Ven (Tottenham) hay Adama Traore có thể đạt tốc độ cao nhất là 36-37km/h trong quãng 30m tăng tốc.

Một khảo sát khác của Giải vô địch Nhật Bản (J-League) cho thấy tốc độ bứt tốc 30m của các cầu thủ ưu tú tại giải đấu dao động từ 3,7 giây đến 4,2 giây.

Tức với thành tích của mình ở tuổi 18, Đình Bắc đã có thể nằm trong nhóm chạy nhanh bậc nhất ở Nhật Bản, nhanh hơn cầu thủ bứt tốc nhanh nhất ở Mỹ, và nhỉnh hơn một chút so với mức trung bình ở Premier League.

Đình Bắc chạy ngang Usain Bolt?

Ông Lê Cao Cường cho biết những thông số kể trên ở các giải đấu lớn là con số trung bình, còn chỉ số Đình Bắc đạt được là dữ liệu ngoại lai (outlier), tức hiểu nôm na là thành tích đột phá của anh trong một ngày đẹp trời.

Đình Bắc (phải) nổi bật về tốc độ chạy kinh người từ khi còn rất trẻ - Ảnh tư liệu

"Cần phải nói rõ, thông số Usain Bolt bứt tốc 30m đầu tiên khi anh lập kỷ lục nước rút mọi thời đại cũng chỉ là 3,78 giây, ngang với Đình Bắc.

Nhưng điểm khác biệt là Bolt khi đó chạy từ bàn đạp, còn Đình Bắc test từ timing gate, đã xuất phát từ 0,5m trước tia laser. Tức Bolt lúc đó chưa đạt tốc độ tối đa", ông Lê Cao Cường nói.

Cũng trong đợt test này, Khuất Văn Khang - người cũng sở hữu tốc độ cực cao và đi kèm đó là lối chơi thông minh, bền bỉ - đã chạy 30m trong 3,94 giây, kém hơn một chút so với Đình Bắc.

Những thông số kể trên được kiểm nghiệm khi Đình Bắc còn ở độ tuổi "bẻ gãy sừng trâu". Giờ đây, trải qua quá trình huấn luyện đỉnh cao, anh thậm chí có thể thực hiện những cú bứt phá còn đáng sợ hơn nữa.

Và hãy nhớ rằng, đây là cầu thủ chỉ cao 1m50 khi 14 tuổi, với hội chứng dậy thì muộn suýt nữa đã tước đi cơ hội chơi bóng của anh. Đình Bắc thực sự là một trường hợp vô cùng đặc biệt của bóng đá Việt Nam.

Theo chuyên trang thống kê Statsport, họ xếp việc chạy bứt tốc làm 3 hạng ở bóng đá châu Âu. Theo đó, những cầu thủ bứt tốc 10m đầu tiên với thời gian từ 1,5s trở xuống được xếp vào hạng "ưu tú" (elite). Từ 1,5s đến 1,7s là hạng "tốt", và từ 1,7s đến 2s là "trung bình". Bất cứ ai chạy 10m lâu hơn 2s đều bị xem là chậm. Như vậy có thể thấy, Đình Bắc chỉ kém mức ưu tú vỏn vẹn 0,01 giây.

Tác giả: HUY ĐĂNG

Nguồn tin: tuoitre.vn