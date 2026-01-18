4 điểm du lịch nổi tiếng nhất Nghệ An - quê hương của cầu thủ Đình Bắc

Sau màn trình diễn ấn tượng trong trận đấu gặp UAE và phong độ nổi bật xuyên suốt giải U23 châu Á, Đình Bắc (SN 2004, quê ở Nghệ An) nhanh chóng trở thành cái tên được nhắc đến nhiều trên các diễn đàn thể thao trong nước. Sự tỏa sáng của cầu thủ trẻ này không chỉ mang lại niềm tự hào cho bóng đá Việt Nam mà còn khiến nhiều người tò mò, muốn tìm hiểu nhiều hơn về mảnh đất đã nuôi dưỡng tài năng ấy.

Cầu thủ Đình Bắc quê ở Nghệ An - vùng đất nổi tiếng với nhiều điểm đến xinh đẹp. Ảnh: AFC

Nghệ An không chỉ là vùng đất giàu truyền thống lịch sử mà còn sở hữu hệ sinh thái du lịch đa dạng, từ biển, rừng đến các điểm văn hóa – tâm linh. Dưới đây là 4 địa danh tiêu biểu, được xem là những điểm đến nổi tiếng và hút khách nhất của xứ Nghệ.

Biển Cửa Lò – Trung tâm du lịch biển lớn nhất Bắc Trung Bộ

Cảnh đẹp ở biển Cửa Lò, Nghệ An

Biển Cửa Lò (TP Vinh) từ lâu đã là “thương hiệu” du lịch của Nghệ An. Bãi biển có chiều dài hơn 10 km, cát mịn, độ dốc thoải, sóng êm, phù hợp cho nghỉ dưỡng và vui chơi mùa hè.

Ngoài tắm biển, du khách có thể tham quan đảo Lan Châu, đảo Hòn Ngư, thưởng thức hải sản tươi sống và trải nghiệm không khí du lịch sôi động bậc nhất khu vực Bắc Trung Bộ. Cửa Lò cũng là nơi có hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng và dịch vụ du lịch phát triển đồng bộ nhất tỉnh.

Quê Bác – Làng Sen (Nam Đàn)

Vẻ đẹp nên thơ tại Làng Sen quê Bác.

Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn), thường gọi là Quê Bác – Làng Sen, là điểm du lịch có ý nghĩa lịch sử và tinh thần sâu sắc. Đây là nơi gắn liền với tuổi thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Không gian làng quê yên bình, nhà tranh, ao sen, hàng cau… được bảo tồn gần như nguyên vẹn, giúp du khách hiểu rõ hơn về cuộc đời, tư tưởng và nhân cách của vị lãnh tụ kính yêu. Hằng năm, nơi đây đón hàng triệu lượt khách trong và ngoài nước, đặc biệt vào dịp tháng 5 – mùa sen nở.

Vườn quốc gia Pù Mát – Điểm sáng du lịch sinh thái của Nghệ An

Thác Khe Kèm - chốn "bồng lai" giữa rừng xứ Nghệ.

Nằm ở huyện Con Cuông, Vườn quốc gia Pù Mát là khu rừng nguyên sinh rộng lớn, thuộc Khu dự trữ sinh quyển thế giới miền Tây Nghệ An. Đây là nơi bảo tồn nhiều loài động, thực vật quý hiếm.

Điểm nhấn nổi bật của Pù Mát là thác Khe Kèm, một trong những thác nước đẹp nhất Bắc Trung Bộ, cùng hệ thống sông suối, bản làng đồng bào dân tộc Thái. Du lịch Pù Mát phù hợp với du khách yêu thiên nhiên, thích khám phá và trải nghiệm du lịch sinh thái, cộng đồng.

Đảo Chè Thanh Chương – “Hạ Long xứ Nghệ”

Vẻ đẹp tại đảo chè Thanh Chương nhìn từ trên cao.

Đảo Chè Thanh Chương là điểm đến nổi lên mạnh mẽ trong những năm gần đây. Khu vực này gồm hàng chục đảo chè xanh mướt nổi giữa lòng hồ thủy lợi Cầu Cau, tạo nên cảnh quan độc đáo, hiếm có.

Du khách có thể ngồi thuyền tham quan đảo chè, chụp ảnh, tìm hiểu quy trình trồng và chăm sóc chè, tận hưởng không gian trong lành, yên bình. Đây là địa điểm rất được du khách trẻ và những người yêu thiên nhiên lựa chọn khi đến Nghệ An.

Tác giả: Yến Nguyễn

Nguồn tin: saostar.vn