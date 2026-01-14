Ảnh ngày bé của Đình Bắc, Trung Kiên gây sốt

Đình Bắc đam mê và bộc lộ năng khiếu bóng đá từ rất sớm, song con đường sự nghiệp của anh không mấy dễ dàng. Anh từng bị loại khỏi trung tâm đào tạo trẻ của Sông Lam Nghệ An vào năm học lớp 8 do hình thể không đạt yêu cầu. Dù vậy, cầu thủ trẻ không từ bỏ giấc mơ và may mắn khi có gia đình hết lòng ủng hộ. "Chúng tôi nghĩ nếu không để con đi đến cùng với điều nó muốn, sau này chính nó sẽ là người tiếc nuối", ông Đình Ấp, bố của Đình Bắc, chia sẻ với Tri Thức - Znews. Hiện tại, Đình Bắc thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội. Ảnh: Nghệ An News, Nguyễn Đình Bắc/Facebook.