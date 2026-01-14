Ảnh ngày bé của Đình Bắc, Trung Kiên gây sốt

Trong 3 trận vòng bảng của giải U23 châu Á, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc liên tục tỏa sáng khi lập công cho chiến thắng tuyệt đối của U23 Việt Nam. Trong trận gặp U23 Saudi Arabia, cầu thủ mang áo số 7 khiến người hâm mộ nể phục với bàn thắng được ghi bởi cú sút ở góc cực khó, chỉ có 5% cơ hội ghi bàn. Những hình ảnh và câu chuyện về hành trình sự nghiệp của cầu thủ quê Nghệ An cũng được chia sẻ khắp các diễn đàn. Ảnh: Nguyễn Đình Bắc/Facebook.
Loạt hình ngày bé của tiền đạo sinh năm 2004 từng được gia đình chia sẻ trên mạng xã hội bất ngờ viral. Trong một tấm ảnh chụp cùng bố mẹ và chị gái, Đình Bắc khiến fan bất ngờ với phong cách "chiến" từ bé. Kiểu tạo dáng chụp hình của anh được nhiều người xem bình luận vui là "ra dáng thủ lĩnh". Nhìn hình, không ít người hâm mộ nhớ đến biệt danh Bắc "còi" mà gia đình anh hay gọi. Ảnh: Nghệ An News/Facebook.
Đình Bắc đam mê và bộc lộ năng khiếu bóng đá từ rất sớm, song con đường sự nghiệp của anh không mấy dễ dàng. Anh từng bị loại khỏi trung tâm đào tạo trẻ của Sông Lam Nghệ An vào năm học lớp 8 do hình thể không đạt yêu cầu. Dù vậy, cầu thủ trẻ không từ bỏ giấc mơ và may mắn khi có gia đình hết lòng ủng hộ. "Chúng tôi nghĩ nếu không để con đi đến cùng với điều nó muốn, sau này chính nó sẽ là người tiếc nuối", ông Đình Ấp, bố của Đình Bắc, chia sẻ với Tri Thức - Znews. Hiện tại, Đình Bắc thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội. Ảnh: Nghệ An News, Nguyễn Đình Bắc/Facebook.
Thủ môn Trần Trung Kiên cũng là ngôi sao sáng của đội U23 Việt Nam, được ví như "người nhện" khi có tới 7 pha cứu thua trong trận đấu với U23 Saudi Arabia, theo thống kê của FotMob. Anh được HLV trưởng Kim Sang-sik tin tưởng giao nhiệm vụ "gác đền" trong suốt các trận đấu của U22 tại SEA Games 33, cho đến giải U23 châu Á 2026. Với chiều cao 1,91 m và gương mặt điển trai, nụ cười hiền lành, Trung Kiên còn được gọi là nam thần của đội tuyển.
Những người hâm mộ thích thú khi thấy hình ảnh ngày bé của Trung Kiên (ảnh trái, áo đỏ). Từ bé, thủ môn sinh năm 2003 đã được nhận xét là có nét điển trai và thể hình tốt. Trong một số pha cứu thua cho đội nhà, hình ảnh Trung Kiên ôm bóng nhìn ngơ ngác được nhận xét không khác gì ngày còn nhỏ. Ảnh: Khổng Tam Cường, Trần Trung Kiên/Facebook.
Trung Kiên trưởng thành từ lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai. Năm ngoái, anh cùng tuyển U22 giành ngôi vô địch tại SEA Games 33 tại Thái Lan. Tháng 7 cùng năm, anh đã cùng U23 Việt Nam nâng cúp chiến thắng tại giải U23 Đông Nam Á, tổ chức ở sân Bung Karno (Indonesia). Năm 2024, Trung Kiên giành danh hiệu Thủ môn Xuất sắc nhất tại giải Vô địch U21 quốc gia. Ảnh: Khổng Tam Cường/Facebook.
Trong sinh nhật bước sang tuổi 19, đúng ngày U23 Việt Nam có trận đấu quan trọng trước U23 Saudi Arabia, Nguyễn Lê Phát - "em út" của đội - chia sẻ lại hình ảnh thổi nến trên bánh kem vào năm 8 tuổi. So với ngày bé, tiền đạo quê Đắk Nông cũ không có quá nhiều thay đổi, vẫn là nét mặt hiền lành và nụ cười tếu táo. Ảnh: Lê Phát/Facebook.
Lê Phát được đánh giá là cầu thủ có tiềm năng của U23 Việt Nam, dù chỉ được điền tên cuối danh sách thay thế cho Bùi Vĩ Hào bị chấn thương. Tiền đạo sinh năm 2007 đã thể hiện năng lực khi có cơ hội ra sân. Trong trận gặp U23 Kyrgyzstan, anh là người góp công đem về quả phạt đền cho U23 Việt Nam sau khi bị hậu vệ của đôi bạn phạm lỗi. Trong trận giao hữu với U23 Syria trước giải, Lê Phát là người ghi bàn duy nhất cho U23 Việt Nam. Ảnh: Lê Phát/Facebook.
Tác giả: Đinh Phạm
Nguồn tin: znews.vn