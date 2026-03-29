Toàn cảnh màn đối đầu giữa Yo Bae và Gia đình Nala đang dậy sóng: Ông Bố Điên, Tớ Là Lộc phản ứng thế nào?

Mới đây, Yo Bae (tên thật Hồ Hải Anh, SN 2000) - nữ YouTuber sở hữu hơn 500 nghìn người theo dõi đã thu hút sự chú ý đông đảo của cộng đồng mạng. Bởi cô mới đăng tải đoạn video dài gần 1 tiếng với tiêu đề: “Vạch trần toàn bộ chiêu trò của gia đình tai tiếng nhất cõi mạng”. Không những thế, Yo Bae còn “var” thẳng bằng cách đưa toàn bộ các thành viên trong gia đình này lên ảnh đại diện và không ngại bày tỏ quan điểm của mình.

Trước đó, Yo Bae từng khiến MXH “dậy sóng” khi đăng tải video dài 48 phút 24 giây, với tiêu đề: "Thạch Trang my20s: Bộ Mặt Thật...". Cũng từ đây, tên tuổi của Yo Bae được biết đến nhiều hơn với dạng video tổng hợp, phân tích drama trên MXH.

Cho những ai chưa biết, gia đình mà Yo Bae đang nhắc đến gồm: Ông Bố Điên (tên thật Lê Hồng Kiên), Tớ Là Lộc (Lê Xuân Lộc) và Nàng Mơ (Lê Minh Trà My). Song với nhiều người, gia đình này luôn được xem là một hình mẫu thị phi trên MXH khi liên tiếp tạo ra những tranh cãi, ý kiến trái chiều.

Trong video của mình, Yo Bae chia làm 11 phần khác nhau để tổng hợp, phân tích lại các lùm xùm của gia đình này. Theo đó, đây chủ yếu là các ồn ào cũng đều đã từng gây tranh cãi và viral trước đó trên MXH như chuyện cách cư xử quá thân thiết của các thành viên trong gia đình, chuyện tuyển “tình nguyện viên không lương” và các drama nhân sự tại khu nghỉ dưỡng của gia đình, việc Lê Xuân Lộc bất ngờ công khai giới tính là nữ, tổ chức fanmeeting,....

Cũng trong video, Yo Bae chủ yếu tổng hợp lại theo các mốc thời gian cũng như “còn-ten” mà gia đình Ông Bố Điên, Tớ Là Lộc và Nàng Mơ thể hiện trên các trang MXH. Điều khiến nhiều người phải xem hết video là bởi Yo Bae đưa đầy đủ các dẫn chứng, minh họa được lấy từ chính những video của gia đình hay các chia sẻ trước đây của họ trên truyền thông.

Bên cạnh đó, Yo Bae cũng cho rằng cách gia đình này đang “ráng tạo nội dung”, làm mọi thứ bất chấp với quan điểm: “Nổi tiếng theo cách tai tiếng thì vẫn là được mọi người chú ý”.

Cuối video, Yo Bae không đi đến bất cứ kết luận nào song cô bày tỏ rằng Nàng Mơ đang là người “gánh chịu” tất cả khi liên tục bị gia đình đưa ra làm nội dung trên MXH. Yo Bae cũng thẳng thắn nói: “Cộng đồng mạng càng chỉ trích Lộc và Ông Bố Điên bao nhiêu thì càng thương Nàng Mơ bấy nhiêu. Mình cũng vậy, mình hi vọng là Mơ không màng đến những lùm xùm và làm tốt công việc của mình như cách em đang làm”.

Ngay sau khi Yo Bae đăng tải video, phía gia đình Ông Bố Điên và Lê Xuân Lộc cũng đã có động thái mới.

Trên trang cá nhân của mình, Lộc đăng tải lại vlog của Yo Bae kém bình luận ngắn gọn: “Đợi reaction”. Điều này khiến nhiều người đoán nam TikToker sẽ đăng tải một video để bình luận, phản bác lại Yo Bae.

Còn Ông Bố Điên cũng đã “biên” một dòng trạng thái dài vào sáng nay, mỉa mai về việc bản thân bị “bóc phốt”. Song, cũng giống như nhiều bài viết khác, Ông Bố Điên vẫn cho rằng những người ghét mình là những người luôn theo dõi, thích xem mình nhất. Và dù mọi người có biết “chiêu trò”, có người khen hay chê thì mọi bài viết, hoạt động của Ông Bố Điên nói riêng và gia đình nói chung đều vẫn gây được sự chú ý và viral trên MXH.

Về phía cộng đồng mạng, đa số đều nhận định đây là các vấn đề mà những ai theo dõi MXH đều đã biết nhưng với cách dẫn dắt, kể chuyện và thêm minh họa dẫn chứng của Yo Bae khiến mọi thứ trở nên lôi cuốn, được quan tâm hơn.

Người xem cho rằng, hầu hết ai cũng nhận ra chiêu trò truyền thông không mới từ gia đình này giống như trong vlog của Yo Bae. Dùng drama đời tư để câu tương tác, mang những vấn đề riêng tư nhất là danh tính của một người, tổn thương tuổi thơ,... để biến thành công cụ kích thích sự tò mò của dư luận. Do đó, họ chọn lướt qua hoặc thậm chí block, tẩy chay để không lan truyền thêm những nội dung câu like, câu view vô bổ trên MXH.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Cũng nghe nhiều lùm xùm từ gia đình này nhưng đây là lần đầu tiên mình xem hết một video để biết tường tận mọi ồn ào”.

- “Yo Bae quay trở lại và vẫn với phong cách đó khiến mọi người phải xem đến cuối và bàn luận”.

- “Mình chặn mọi content từ gia đình này vì cảm thấy bị làm phiền, coi thường quá mức. Sau khi xem video này thì mình càng thấy đó là quyết định đúng”.

- “Thật sự cũng không hiểu tại sao những content như gia đình này lại vẫn nổi tiếng. Dù khán giả bây giờ đều thừa hiểu đó là chiêu trò câu kéo tương tác, bất chấp tai tiếng”.

- “Quá mệt với gia đình này nhưng giờ mới có người lên tiếng. Cũng cảm ơn Yo Bae vì đã tổng hợp tường tận”.

Tác giả: Hải My

Nguồn tin: Phụ nữ Mới