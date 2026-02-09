Clip Đình Bắc nhảy 'sượng trân' viral khắp cõi mạng

Khoảnh khắc Đình Bắc nhảy gây cười.

Clip 13 giây ghi lại cảnh cầu thủ Nguyễn Đình Bắc (sinh năm 2004) nhún nhảy trên sân khấu một lễ trao giải tối 7/2 được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Trong đó, Đình Bắc nhảy theo nhạc nhưng tỏ ra lúng túng, ngượng ngùng vì chưa quen sân khấu giải trí. Không ít khoảnh khắc anh phải liếc nhanh sang dancer bên cạnh để "học lỏm" động tác. Có lúc động tác của nam cầu thủ chậm nhịp, có lúc tay chân chưa ăn khớp khiến người xem bật cười.

Sau đó, tiền đạo quê Nghệ An chia sẻ hình ảnh tại sự kiện kèm dòng trạng thái hài hước: "Trời ơi, ngại hết cả Đình Bắc", đồng thời cảm ơn mọi người đã bầu chọn cho mình là Nhân vật truyền cảm hứng.

Dưới phần bình luận, một số đồng đội vào trêu chọc Đình Bắc vì màn nhảy "sượng trân" viral. Lý Đức "cà khịa": "Nhảy sung quá". Nam tiền đạo đáp: "Mấy cái diễn diễn để Lý Đức hợp hơn".

Đình Bắc biểu diễn trên sân khấu lễ trao giải. Ảnh: Nguyễn Đình Bắc/Facebook.

Sự xuất hiện của Đình Bắc tại nhiều sự kiện quảng bá, giải trí gần đây là tín hiệu tích cực cho thấy sự công nhận, yêu mến của người hâm mộ. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng nam cầu thủ nên tập trung vào sự nghiệp bóng đá, thay vì bỏ thời gian tham dự các chương trình không đúng chuyên môn.

Cũng tại sự kiện, khi được nam diễn viên Trường Giang khuyên nên tập trung vào sự nghiệp, Đình Bắc không ngại đáp: "Dạ đội bảo em đi, vì đây là hình ảnh của đội".

Nguyễn Đình Bắc được đánh giá là một trong những gương mặt trẻ giàu triển vọng của bóng đá Việt Nam hiện nay. Anh trưởng thành từ hệ thống các đội trẻ và sớm ghi dấu ấn trong màu áo đội tuyển, đặc biệt là tại SEA Games 33 và gần nhất là giải U23 châu Á. Lối chơi giàu tốc độ, kỹ thuật cùng sự tự tin khi thi đấu giúp Đình Bắc nhanh chóng trở thành cái tên được giới chuyên môn và người hâm mộ chú ý.

Trước khi chính thức gia nhập CLB Công an Hà Nội vào tháng 8/2024, Đình Bắc từng khoác áo U21 Quảng Nam và góp mặt tại Vòng chung kết U21 Quốc gia 2024.

Tác giả: Hà Vi

Nguồn tin: znews.vn