Đoạn hội thoại của anh trai 21 tuổi và em gái 9 tuổi viral cõi mạng

Mới đây, một bộ ảnh chụp màn hình tin nhắn giữa một người anh trai (21 tuổi) và cô em gái nhỏ (9 tuổi, tên Hân) đã bất ngờ "xâm chiếm" mạng xã hội. Chỉ sau vài giờ đăng tải, bài viết đã nhanh chóng thu về hàng trăm nghìn lượt thích và hàng chục nghìn bình luận, tạo nên một cơn sốt vì sự tương tác vừa hài hước, vừa ngọt ngào của cặp anh em này.
Xuyên suốt các đoạn hội thoại, cô bé Hân hiện lên là một "chiến thần chốt đơn" chính hiệu. Dù mới 9 tuổi nhưng Hân rất biết cách tận dụng sự chiều chuộng của anh trai để... xin quà.
Từ những món đồ chơi như cát động lực, túi mù (blind box), cho đến chiếc bình giữ nhiệt khắc tên, cô bé luôn biết cách vòi vĩnh vô cùng đáng yêu: "Mua cho Hân đi mà". Đôi khi, cô bé cũng có cách nhờ vả anh mình các công việc như phơi đồ vừa hài hước vừa dễ thương khó có thể chối từ.
Thậm chí, khi bị anh trai "dọa" sẽ chặn (block) vì đòi hỏi quá nhiều, cô bé vẫn thản nhiên đáp lại: "Không, anh hai mua cho Hân đi" kèm theo những sticker vô cùng lém lỉnh.
Sự kiên trì và nét ngây ngô của Hân khiến cư dân mạng không khỏi bật cười, nhiều người còn đùa rằng: "Đúng là chỉ có em gái mới dám 'vượt mặt' anh trai như thế".
Về phía người anh trai, dù miệng luôn đáp trả bằng những câu phũ phàng như: "Tao chặn mày á", "Mơ đi", hay "Mệt quá", nhưng hành động lại hoàn toàn trái ngược.
Khi em gái nhờ phơi quần áo vì "Hân đi ngủ rồi", dù than mệt nhưng anh vẫn hỏi kỹ là đồ thường hay đồ thể dục. Khi em đòi ăn chân gà rút xương, anh đáp ngay: "Tối đi, tối người ta mới bán".
"Đúng là kiểu anh trai trong truyền thuyết: Miệng thì mắng nhưng tay thì móc ví, chân thì đi mua đồ ăn cho em." – Một bình luận nhận được rất nhiều lượt tương tác của netizen.
Lý do khiến đoạn hội thoại này viral mạnh mẽ chính là sự chân thực. Nó không phải là những lời yêu thương sáo rỗng, mà là sự gắn kết qua những mẩu chuyện vụn vặt thường ngày: từ việc đi học, phơi đồ, uống thuốc đến việc cùng nhau ăn vặt.
Nhiều người còn hóm hỉnh bày tỏ: "Mốt có bồ đỡ bỡ ngỡ đó anh Hai", "Hân luyện dần cho anh trai để sau này còn có bồ đó".
Sự tương tác của hai anh em không chỉ mang lại tiếng cười mà còn khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng, gợi nhớ về kỷ niệm tuổi thơ bên anh chị em của mình. (Ảnh trong bài: _tng.huy)
Tác giả: Trầm Phương
Nguồn tin: kienthuc.net.vn