Toàn cảnh biệt thự bằng đá lớn nhất Việt Nam, xây 14 năm mới xong

Tọa lạc tại Ninh Bình, tòa lâu đài 3 tầng bằng đá đồ sộ của nghệ nhân Lương Văn Quang nổi bật với kiến trúc độc đáo. Ảnh: Suckhoedoisong
Tòa nhà cao 27 m, được chế tác từ 1.000m3 đá xanh Ninh Vân, tương đương 3.000 tấn đá. Ảnh: Người lao động
Công trình sở hữu kiến trúc nghệ thuật điêu khắc độc đáo, kết hợp hài hòa giữa đường nét cổ điển châu Âu (vòm trần đại sảnh, hệ thống cột, xà...) và hệ thống mái cong. Ảnh: Người lao động
Không sử dụng hồ vữa, không bê tông cốt thép kết dính, toàn bộ khối kiến trúc là sự liên kết bền chặt của các phiến đá lớn qua ngõng, mộng và keo truyền thống từ mật mía - vôi tôi, một kỹ thuật cổ xưa gần như thất truyền. Ảnh: Tiền phong
Theo nghệ nhân Lương Văn Quang, mỗi khối đá là một lần cân nhắc và tính toán tỉ mỉ về liên kết, trọng lượng và vị trí đặt. Ảnh: Suckhoedoisong
Tòa lâu đài xây trong khuôn viên rộng khoảng 3.000 m2 với không gian thoáng đãng. Ảnh: Người lao động
Tầng 1 và tầng 3 của lâu đài là không gian trưng bày các tác phẩm nghệ thuật của Việt Nam như tranh sơn mài, tượng đá, đàn đá...Ảnh: Tiền phong
Vòm trần đại sảnh bằng đá. Ảnh: Người lao động
Ngoài đá xanh Ninh Vân, chủ nhân sử dụng thêm đá trắng được lấy từ miền Trung và Tây Nguyên. Ảnh: Người lao động
Các cột đá xây dựng bằng đá nguyên khối vững chắc. Ảnh: Vietnamnet
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn