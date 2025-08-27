Thời gian:
Toàn cảnh biệt thự bằng đá lớn nhất Việt Nam, xây 14 năm mới xong

Biệt thự 3 tầng đồ sộ tọa lạc trên mảnh đất 3000m2 ở Ninh Bình được xây dựng từ 1.000m3 đá, được xây dựng trong suốt 14 năm.

Tọa lạc tại Ninh Bình, tòa lâu đài 3 tầng bằng đá đồ sộ của nghệ nhân Lương Văn Quang nổi bật với kiến trúc độc đáo. Ảnh: Suckhoedoisong

Tòa nhà cao 27 m, được chế tác từ 1.000m3 đá xanh Ninh Vân, tương đương 3.000 tấn đá. Ảnh: Người lao động

Công trình sở hữu kiến trúc nghệ thuật điêu khắc độc đáo, kết hợp hài hòa giữa đường nét cổ điển châu Âu (vòm trần đại sảnh, hệ thống cột, xà...) và hệ thống mái cong. Ảnh: Người lao động

Không sử dụng hồ vữa, không bê tông cốt thép kết dính, toàn bộ khối kiến trúc là sự liên kết bền chặt của các phiến đá lớn qua ngõng, mộng và keo truyền thống từ mật mía - vôi tôi, một kỹ thuật cổ xưa gần như thất truyền. Ảnh: Tiền phong

Theo nghệ nhân Lương Văn Quang, mỗi khối đá là một lần cân nhắc và tính toán tỉ mỉ về liên kết, trọng lượng và vị trí đặt. Ảnh: Suckhoedoisong

Tòa lâu đài xây trong khuôn viên rộng khoảng 3.000 m2 với không gian thoáng đãng. Ảnh: Người lao động

Tầng 1 và tầng 3 của lâu đài là không gian trưng bày các tác phẩm nghệ thuật của Việt Nam như tranh sơn mài, tượng đá, đàn đá...Ảnh: Tiền phong

Vòm trần đại sảnh bằng đá. Ảnh: Người lao động

Ngoài đá xanh Ninh Vân, chủ nhân sử dụng thêm đá trắng được lấy từ miền Trung và Tây Nguyên. Ảnh: Người lao động

Các cột đá xây dựng bằng đá nguyên khối vững chắc. Ảnh: Vietnamnet

