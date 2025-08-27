Toàn cảnh biệt thự bằng đá lớn nhất Việt Nam, xây 14 năm mới xong

Không sử dụng hồ vữa, không bê tông cốt thép kết dính, toàn bộ khối kiến trúc là sự liên kết bền chặt của các phiến đá lớn qua ngõng, mộng và keo truyền thống từ mật mía - vôi tôi, một kỹ thuật cổ xưa gần như thất truyền. Ảnh: Tiền phong