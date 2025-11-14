Toàn cảnh bất động sản 300 tỷ dưỡng già của Châu Tấn

Châu Tấn là một trong những nữ minh tinh hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ. Cô khiến người hâm mộ ngỡ ngàng trước phong cách sống xa hoa của mình, đặc biệt là căn tứ hợp viện nằm ở trung tâm Bắc Kinh (Trung Quốc). Ảnh: Sohu