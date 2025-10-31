Toàn cảnh biệt thự 3 mặt tiền của gia đình tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

Nổi tiếng là rich kid thứ thiệt, ái nữ nhà "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn thường xuyên chia sẻ những bức hình về cuộc sống sang chảnh của mình. Trong đó, đáng chú ý là căn biệt thự tráng lệ mà Tiên Nguyễn đang sống cùng gia đình. Ảnh: FBNV