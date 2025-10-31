Toàn cảnh biệt thự 3 mặt tiền của gia đình tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

Rạng sáng 29/10, Tiên Nguyễn - ái nữ của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn bất ngờ thông báo kết hôn. Chồng của Tiên Nguyễn là Justin Cohen, làm việc trong ngành quảng cáo. Ảnh: Facebook
Tiên Nguyễn tên thật Nguyễn Thảo Tiên (sinh năm 1997) là con gái "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn và doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên - Tổng giám đốc IPP Group. Ảnh: Facebook
Nổi tiếng là rich kid thứ thiệt, ái nữ nhà "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn thường xuyên chia sẻ những bức hình về cuộc sống sang chảnh của mình. Trong đó, đáng chú ý là căn biệt thự tráng lệ mà Tiên Nguyễn đang sống cùng gia đình. Ảnh: FBNV
Biệt thự của gia đình tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn nằm ven sông Sài Gòn, có diện tích 500m2. Ảnh: Znews
Căn biệt thự với ba mặt tiền nổi bật như một tòa lâu đài trắng nguy nga, tráng lệ. Ảnh: FBNV
Biệt thự mang kiến trúc cổ kính, được thiết kế, điêu khắc tinh xảo. Bao quanh ngôi nhà là một hàng cây xanh. Ảnh: FBNV
Bể bơi đẹp không thua kém bất cứ một resort nào. Ảnh: FBNV
Khu sân vườn rộng lớn là địa điểm thả dáng yêu thích của Tiên Nguyễn và gia đình. Ảnh: FBNV
Sân vườn ngập sắc vàng của mai vào dịp Tết. Ảnh: FBNV
Chỉ đứng trong sân nhà chụp ảnh, Tiên Nguyễn cũng khiến nhiều người trầm trồ về sự xa hoa của căn biệt thự ven sông mà gia đình cô đang sinh sống. Ảnh: FBNV
Tiên Nguyễn và bố - tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn. Ảnh: FBNV
Khu bếp, nơi Tiên Nguyễn thường thể hiện tài nữ công gia chánh được sắp xếp gọn gàng, hiện đại. Ảnh: FBNV
Do biệt thự nằm ở ven sông nên mỗi buổi chiều, đại gia đình nhà Tiên Nguyễn đều có thể tận hưởng những phút thư thái như đi nghỉ dưỡng nữa. Ảnh: FBNV
Xuất hiện trong phóng sự của Đài truyền hình KBS Hàn Quốc cách đây nhiều năm, nội thất dát vàng trong căn biệt thự được hé lộ. Ảnh: chụp màn hình KBS
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn