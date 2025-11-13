Ca sĩ Khánh Phương liên quan thế nào trong vụ án Công ty bất động sản Nhật Nam?

Bị can Vũ Thị Thúy - Ảnh: BĐS Nhật Nam

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Vũ Thị Thúy (44 tuổi, trú tại Hà Nội, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty bất động sản Nhật Nam) cùng các đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Huy động hơn 9.100 tỉ, chiếm đoạt hơn 4.900 tỉ đồng

Theo cáo trạng, năm 2019, Vũ Thị Thúy thành lập Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam).

Để có tiền chi tiêu, bà Thúy đã sử dụng các thủ đoạn gian dối như đưa ra thông tin quảng cáo trên các trang mạng truyền thông, web, Facebook, cộng tác viên về việc Công ty Nhật Nam đầu tư mua nhiều bất động sản trên khắp cả nước, có giá trị lớn.

Các bất động sản này được dùng làm tài sản đảm bảo cho các hợp đồng hợp tác kinh doanh của công ty với nhà đầu tư.

Để tạo sự tin tưởng hơn cho các nhà đầu tư, Thúy mời các cá nhân là những người có uy tín, địa vị xã hội để giới thiệu quảng bá về Công ty Nhật Nam có các hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực bất động sản, nhà hàng, khách sạn, tài chính để thu hút vốn đầu tư.

Đồng thời đưa ra mức cam kết lợi nhuận (cả gốc, lãi) theo ngày tương đương với mức 7-8%/ tháng, lợi nhuận thu về sau 2 năm là 168-192% giá trị hợp đồng...

Cáo trạng xác định trong khoảng thời gian từ năm 2020-2023, bị can Vũ Thị Thúy đã huy động và ký 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư để thu về hơn 9.100 tỉ đồng.

Trong số tiền này, Thúy đã sử dụng số tiền hơn 4.100 tỉ đồng để trả tiền gốc cho các hợp đồng, còn lại số tiền hơn 4.900 tỉ đồng (tổng số hơn 39.800 hợp đồng của 13.980 bị hại) Thúy và các đồng phạm chiếm đoạt, sử dụng vào các mục đích cá nhân hết.

Trong quá trình chiếm đoạt số tiền trên, Vũ Thị Thúy đã chỉ đạo các nhân viên kế toán thực hiện các hành vi rút tiền, chuyển tiền ra khỏi tài khoản của Công ty Nhật Nam, rồi chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp do phạm tội mà có.

Cơ quan truy tố cáo buộc Thúy đã sử dụng 120 tỉ đồng và nhờ người khác ký hợp đồng mua bất động sản, đầu tư mua cổ phiếu nhằm che giấu nguồn gốc, hợp thức sử dụng số tiền do phạm tội mà có.

Chồng của bà chủ bất động sản Nhật Nam liên quan thế nào trong vụ án?

Đáng chú ý, cáo trạng xác định ông Mai Thanh Tùng (chồng cũ bà Thúy) có dấu hiệu giúp sức.

Tuy nhiên, kết quả điều tra xác định ông Tùng không có mặt tại nơi cư trú nên cơ quan điều tra quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Cơ quan tố tụng cũng xác định ông Phạm Khánh Phương (ca sĩ Khánh Phương) - người đăng ký kết hôn với bị can Thúy, được vợ nhờ đứng tên Công ty Nam Nhật Khang và giao dịch mua cổ phiếu SJC (Công ty cổ phần Sông Đà 1.01).

Song trên thực tế ông Phương không tham gia quản lý, điều hành hay huy động tiền tại các công ty của bà Thúy. Ông Phương cũng không biết nguồn gốc số tiền vợ chuyển là do phạm tội mà có. Vì vậy, cơ quan điều tra không đề cập xử lý đối với ông Phương.

Kê biên hàng chục bất động sản của bà chủ Công ty Nhật Nam

Quá trình giải quyết vụ án, cơ quan điều tra đã kê biên nhiều bất động sản của bà chủ Công ty Nhật Nam, trong đó có căn hộ chung cư số 2007 (tòa nhà The Prince, 19 Nguyễn Văn Trỗi, TP.HCM) do Thúy nhờ ông Phạm Khánh Phương đứng tên.

Các bất động sản khác bị kê biên gồm 10 bất động sản tại Phú Quốc, 20 bất động sản tại tỉnh Đắk Lắk, 24 bất động sản ở Thanh Hóa, 8 bất động sản tại Hà Nội.

Ngoài ra, 72 tài khoản của cá nhân bị can Vũ Thị Thúy và các nhân viên cũng bị phong tỏa.

Cơ quan điều tra cũng phong tỏa tài khoản của Công ty Nhật Nam và các công ty liên quan với tổng số tiền hơn 3,2 tỉ đồng, đồng thời tạm dừng giao dịch hơn 800.000 cổ phiếu SJC của người có tên Lê Hà Phương và 10.000 cổ phiếu SJC của Công ty Nam Nhật Khang.

Theo Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội, quá trình điều tra cho thấy nhiều sơ hở trong việc cấp phép và quản lý hoạt động của các doanh nghiệp huy động vốn. Viện kiểm sát cho rằng đây là nguyên nhân, điều kiện dẫn đến hành vi phạm tội...

