Tỷ phú Mỹ bị tống tiền sau 'tình một đêm' trong căn hộ

Theo các công tố viên liên bang, ông Edens đã có mối quan hệ ngắn ngủi với Changli "Sophia" Luo, một phụ nữ gốc Hoa 46 tuổi đã ly hôn, sau khi Luo nhắn tin riêng cho ông trên mạng xã hội LinkedIn vào năm 2022. Thời điểm đó, Edens và vợ đã đệ đơn ly hôn nhưng đến tháng 5 vừa qua mới hoàn tất thủ tục.

Sau một đêm mặn nồng tại căn hộ của Luo ở Manhattan vào tháng 6/2023, Luo gửi thư tình cho ông Edens, rồi ngày càng mất kiểm soát khi không được hồi âm.

Luo bị cáo buộc bắt đầu "chiến dịch tống tiền" kéo dài nhiều tháng đối với ông Edens, đòi 1,2 tỷ USD, bằng một nửa tổng tài sản ước tính 2,5 tỷ USD của Edens, theo đơn tố cáo hình sự.

Ông Wesley Edens. Ảnh: Bloomberg

Theo công tố viên, Luo đã cố gắng giáng đòn mạnh vào ông Edens bằng cách liên lạc với gia đình và vợ cũ của tỷ phú, đồng thời đe dọa liên hệ với các nhà đầu tư của ông.

Vài tháng sau, Luo viết thư cho ông Edens cáo buộc ông đã quan hệ tình dục khi cô đang trong tình trạng mất khả năng nhận thức.

Luo nói với ông Edens rằng "nhà có camera" và cho biết mọi hành động của Edens "đều bị ghi lại", đe dọa tiết lộ cho giới truyền thông nếu không xin lỗi.

"Tôi chắc chắn rằng gia đình và các đối tác kinh doanh sẽ biết về ông và những hành vi sai trái của ông qua những cuộc phỏng vấn và sẽ làm hoen ố danh tiếng của ông mãi mãi", Luo viết.

Ông Edens phủ nhận những cáo buộc của Luo nhưng vẫn chấp nhận trả tiền để ngăn chặn việc quấy rối gia đình mình và bị làm mất mặt trước công chúng.

Trong thỏa thuận ban đầu, ông Edens đồng ý trả cho Luo 6,5 triệu USD, bao gồm 1 triệu USD trả trước, sau phiên hòa giải trực tuyến qua Zoom do một cựu thẩm phán chủ trì.

Sau khi đạt được thỏa thuận dàn xếp, Luo phát hiện mình bị nhiễm HPV, một bệnh lây truyền qua đường tình dục có thể dẫn đến ung thư, theo lời luật sư của cô.

Luo đổ lỗi cho ông Edens và tìm cách đàm phán lại thỏa thuận, yêu cầu tăng số tiền lên 1,215 tỷ USD.

Năm ngoái, Luo đã bị truy tố về tội tống tiền, trong đó có hành vi đe dọa công bố các video và hình ảnh hai người quan hệ tình dục.

Tháng 5/2025, các đặc vụ FBI đã khám xét căn hộ của Luo và tìm thấy một chiếc điện thoại giấu trong giỏ đựng quần áo và một chiếc khác trong hộp băng vệ sinh.

Một chiếc điện thoại có chứa nhiều video và hình ảnh khiêu dâm, trong đó khuôn mặt của ông Edens được chỉnh sửa ghép vào phần thân của một người đàn ông khác.

Luo bị bắt vào ngày 14/6/2025 tại sân bay quốc tế JFK khi đang cố gắng lên máy bay đến Trung Quốc. Cô bị buộc tội bốn tội danh, bao gồm tống tiền và tiêu hủy hồ sơ. Luo không nhận tội.

Luo đã được tại ngoại với khoản tiền bảo lãnh 500.000 USD và bị quản thúc tại gia, dự kiến ra tòa vào cuối năm nay.

Changli "Sophia" Luo. Ảnh: OWIA

Wesley Edens là đồng sáng lập công ty quản lý tài sản Fortress Investment Group vào năm 1998; CEO của công ty khí đốt tự nhiên hóa lỏng niêm yết trên sàn chứng khoán New Fortress Energy; đồng sở hữu của đội bóng rổ Milwaukee Bucks thuộc giải NBA, đội bóng đá Aston Villa thuộc giải Ngoại hạng Anh và câu lạc bộ bóng đá Vitoria Club Sport của Bồ Đào Nha. Ông hiện có tài sản ròng 2,5 tỷ USD, theo Forbes.

Changli "Sophia" Luo là người thành lập One World Initiative Advocacy, tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Manhattan, chuyên sản xuất video phỏng vấn với các nhà kinh tế và nhà môi trường.

Tác giả: Tuệ Anh

