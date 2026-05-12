Hơn 100 người cùng chó nghiệp vụ vây ráp vùng rừng biên giới truy bắt nghi phạm giết vợ cũ

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an và biên phòng cùng chó nghiêp vụ được huy động để vây ráp vùng rừng biên giới Việt - Lao truy bắt nghi phạm giết vợ cũ - Ảnh: T.G.

Chiều 12-5, lãnh đạo UBND xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị xác nhận đang huy động hơn 100 người cùng chó nghiệp vụ truy bắt nghi phạm Đinh Xuân Tùng (29 tuổi, trú bản Yên Hợp, xã Kim Phú) vì liên quan đến vụ án mạng khiến một phụ nữ tử vong.

Theo vị lãnh đạo này, các lực lượng tham gia truy bắt gồm cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự, công an xã, dân quân và bộ đội biên phòng.

Chó nghiệp vụ cũng được đưa vào khu vực rừng xã Kim Phú để tìm dấu vết nghi phạm.

"Địa hình vùng này rất hiểm trở, ở ngay giáp biên giới Lào. Xung quanh bản Yên Hợp nhiều lèn đá cao dựng đứng với hàng loạt hang động lớn nhỏ nên việc truy bắt đang rất khó khăn", người này nói.

Trước đó, khoảng 22h10 ngày 11-5, người dân phát hiện chị Cao T.S. (31 tuổi, trú tại bản Yên Hợp, xã Kim Phú) tử vong bất thường trên giường tại nhà.

Tùng là chồng cũ chị S., được cho là có mặt tại hiện trường và là nghi phạm.

Sau khi vụ việc xảy ra, người chồng cũ này đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Theo lãnh đạo xã Kim Phú, nguyên nhân ban đầu của vụ việc được xác định do mâu thuẫn tình cảm.

Người vợ trước đó đã làm đơn ly hôn với chồng. Một mình nuôi 4 đứa con nhỏ.

Tác giả: Quốc Nam

Nguồn tin: tuoitre.vn