Tình hình “nữ hoàng nhạc đỏ” là mẹ đơn thân 4 con và người đàn ông bị đồn có quan hệ ngoài luồng

Anh Thơ được khán giả ưu ái gọi là “nữ hoàng nhạc đỏ” nhờ chất giọng soprano đầy nội lực cùng hàng loạt ca khúc cách mạng ghi dấu ấn suốt nhiều năm qua. Sinh năm 1976 tại Thanh Hóa, nữ ca sĩ trưởng thành từ cái nôi nghệ thuật truyền thống và từng giành nhiều giải thưởng âm nhạc uy tín trước khi trở thành một trong những giọng ca nổi bật của dòng nhạc chính thống Việt Nam.

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, Anh Thơ còn được chú ý bởi cuộc sống riêng kín tiếng. Sau khi trải qua đổ vỡ hôn nhân, nữ ca sĩ hiện là mẹ đơn thân của 4 người con. Dù bận rộn chạy show và giảng dạy, cô vẫn dành phần lớn thời gian chăm sóc gia đình, nuôi dạy các con.

Anh Thơ - Trọng Tấn thoải mái đăng ảnh cùng nhau khi đi diễn.

Trong sự nghiệp ca hát, Trọng Tấn là người gắn bó đặc biệt với Anh Thơ. Cả hai được xem là một trong những cặp song ca nhạc đỏ nổi tiếng nhất suốt hơn 20 năm qua. Từ sân khấu lớn nhỏ cho tới các chương trình chính luận, tên tuổi Anh Thơ - Trọng Tấn gần như luôn song hành.

Không chỉ ăn ý trong âm nhạc, cả hai ngoài đời cũng giữ mối quan hệ thân thiết. Họ thường xuyên đồng hành đi diễn ở nhiều tỉnh thành, thoải mái chụp ảnh chung và tương tác vui vẻ trên mạng xã hội. Chính sự gần gũi ấy khiến cả hai nhiều lần vướng tin đồn tình cảm.

Trong suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Anh Thơ không ít lần phải trực tiếp lên tiếng trước những lời đồn xoay quanh mối quan hệ với Trọng Tấn.

Cụ thể khoảng năm 2017, nữ ca sĩ từng chia sẻ trên báo Phụ nữ Việt Nam rằng có người tìm về tận quê nhà Thanh Hóa để gặp gia đình cô vì hâm mộ. Tuy nhiên sau đó, chính những người này lại đem chuyện thất thiệt đi kể khắp nơi rằng cô và Trọng Tấn có quan hệ tình cảm. Trước thông tin lan truyền, Anh Thơ khẳng định cả hai đơn thuần là bạn nghề thân thiết, gắn bó lâu năm trên sân khấu. Cô còn hài hước nhận mình mạnh mẽ, “nam tính” hơn cả người đồng nghiệp nổi tiếng.

Đến năm 2019, giọng ca nhạc đỏ tiếp tục một lần nữa nhắc về tin đồn kéo dài suốt nhiều năm. Theo Anh Thơ, giữa cô và Trọng Tấn không tồn tại chuyện yêu đương như lời đồn đại. Nữ ca sĩ cho rằng chính sự trong sáng, rõ ràng trong mối quan hệ đã giúp họ giữ được sự đồng hành bền bỉ suốt hơn 20 năm làm nghề.

Năm 2023, khi tham gia Lời tự sự, Anh Thơ kể cô từng rơi vào tình huống khó xử khi vô tình nghe người khác bàn tán sai lệch về mình ở nơi công cộng. “Họ nói Anh Thơ, Trọng Tấn có mối quan hệ ngoài luồng. Tôi không hiểu thông tin đó từ đâu ra”, nữ ca sĩ chia sẻ. Cũng tại chương trình này, Anh Thơ khẳng định đó là lần cuối cùng cô lên tiếng về tin đồn sai sự thật liên quan tới Trọng Tấn.

Anh Thơ chụp ảnh vui vẻ cùng vợ chồng Trọng Tấn.

Dù nhiều lần bị đồn đoán, điều đó không ảnh hưởng tới tình bạn lâu năm giữa hai nghệ sĩ. Trong khi Anh Thơ hiện làm mẹ đơn thân chăm sóc 4 con, Trọng Tấn lại có cuộc sống gia đình hạnh phúc bên vợ con nhưng cả hai vẫn giữ sự gắn bó trong công việc lẫn cuộc sống.

Nửa đầu năm 2026, cặp đôi tiếp tục đồng hành trong nhiều chuyến lưu diễn ở khắp các tỉnh thành. Trên mạng xã hội, Anh Thơ và Trọng Tấn thường xuyên đăng tải hình ảnh đi diễn chung với sự thoải mái, thân thiết như những người bạn tri kỷ trong nghề.

Đặc biệt, hồi tháng 3, Anh Thơ còn chia sẻ bức ảnh chụp cùng Trọng Tấn và bà xã nam ca sĩ lên trang cá nhân. Nữ ca sĩ viết: “Bao nhiêu năm trôi qua, tình cảm ấy vẫn vẹn nguyên, không ồn ào, không phô trương nhưng luôn bền chặt và đầy trân quý”.

Cô cũng nhấn mạnh vợ Trọng Tấn là người mà mình rất yêu quý và khẳng định cả ba giữ mối quan hệ tốt đẹp suốt nhiều năm: “Chúng tôi mãi là tình bạn đẹp cùng trên những chặng đường nghệ thuật”.

Có thể thấy, những tin đồn thất thiệt suốt nhiều năm qua không hề ảnh hưởng tới tình bạn cũng như sự đồng hành bền chặt giữa Trọng Tấn và Anh Thơ. Đặc biệt, bà xã Trọng Tấn cũng luôn thấu hiểu và tôn trọng mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết của hai nghệ sĩ, không để những thông tin bên lề tác động đến gia đình. Nhờ vậy, khán giả suốt nhiều năm qua vẫn được chứng kiến và thưởng thức những màn kết hợp ăn ý của một trong những cặp song ca nổi tiếng của dòng nhạc đỏ Việt Nam.

Tác giả: Hoa Bay

Nguồn tin: Phụ nữ mới