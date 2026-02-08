WHO xác nhận ca tử vong do nhiễm virus Nipah

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 7/2 xác nhận ca tử vong này. Bệnh nhân khởi phát các dấu hiệu sốt và đau đầu từ ngày 21/1. Tình trạng sức khỏe người này chuyển biến xấu nhanh chóng với các biểu hiện tăng tiết nước bọt, mất phương hướng và co giật, dẫn đến tử vong một tuần sau đó. Kết quả xét nghiệm công bố sau khi bệnh nhân qua đời khẳng định dương tính với virus Nipah.

Cuộc điều tra dịch tễ cho thấy người phụ nữ này không đi nước ngoài trước khi mắc bệnh nhưng có uống mật cây chà là tươi. Đây là thói quen phổ biến tại địa phương và cũng là con đường lây truyền chính của virus Nipah, thường do thực phẩm nhiễm chất thải của dơi mang mầm bệnh.

Một bệnh nhân được các bác sĩ chẩn đoán nhiễm virus Nipah đang được chuyển vào đơn vị hồi sức tích cực (ICU) tại khu cách ly Nipah thuộc Cao đẳng Y tế Kozhikode, huyện Kozhikode, bang Kerala, miền nam Ấn Độ, ngày 20/7/2024. Ảnh: Reuters



Cơ quan y tế đang giám sát chặt 35 người từng tiếp xúc với bệnh nhân. Hiện tại, toàn bộ mẫu xét nghiệm của nhóm này đều âm tính và chưa ghi nhận thêm ca nhiễm mới.

Ngay sau sự việc tại Bangladesh và hai ca nhiễm khác được báo cáo tại bang Tây Bengal (Ấn Độ) từ đầu tháng 1, nhiều quốc gia châu Á đã nâng cao cảnh giác. Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Việt Nam và Pakistan đồng loạt triển khai giám sát thân nhiệt hành khách tại các sân bay quốc tế để ngăn chặn dịch bệnh. Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm virus này. Hiện WHO đánh giá rủi ro lây truyền quốc tế ở mức thấp, chưa khuyến cáo hạn chế đi lại hay giao thương.

ThS.BS Phan Lê Minh Tiến, Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết virus Nipah (NiV) là tác nhân truyền nhiễm nguy hiểm. Bệnh thường khởi phát bằng các triệu chứng không điển hình như sốt, đau đầu, nôn ói. Bệnh diễn tiến rất nhanh, bệnh nhân sớm xuất hiện các dấu hiệu nặng như rối loạn tri giác, co giật và rơi vào hôn mê.

So với Covid-19, bệnh do virus Nipah có tỷ lệ lây nhiễm thấp hơn, chỉ khoảng 0,33%, do không lây truyền qua không khí. Nguồn lây chủ yếu virus từ dơi ăn quả, động vật trung gian hoặc lây truyền từ người sang người qua tiếp xúc gần với dịch tiết, dịch bài tiết của bệnh nhân. Tuy nhiên, virus Nipah gây bệnh viêm não, tiến triển suy hô hấp nhanh nên tỷ lệ tử vong cao 40-75% hoặc di chứng nặng nề. Đây là lý do WHO xếp Nipah vào nhóm bệnh nguy hiểm, Bộ Y tế Việt Nam cũng đưa vào nhóm A bệnh truyền nhiễm cực kỳ nguy hiểm.

Virus Nipah được phát hiện lần đầu năm 1999 tại Malaysia và Singapore, từng khiến hơn 100 người chết và buộc tiêu hủy 1 triệu con lợn. Kể từ đó, Nipah trở thành "bóng ma" định kỳ xuất hiện tại Nam Á, đặc biệt là Bangladesh và Ấn Độ. Năm 2025, Bangladesh từng ghi nhận 4 trường hợp tử vong. Thế giới hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu hoặc vaccine được cấp phép để phòng ngừa bệnh.

