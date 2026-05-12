Cận cảnh dàn xe sang Maybach, BMW, Lexus của bà Trương Mỹ Lan sẽ đấu giá trực tuyến ngày 22-5

Chiếc Maybach 4 chỗ, màu trắng, mang biển kiểm soát 51F-199.99, được sản xuất năm 2011 tại Đức - Ảnh: T.L.

Chiếc Maybach 4 chỗ, màu trắng, mang biển kiểm soát 51F-199.99, được sản xuất năm 2011 tại Đức.

Theo ghi nhận từ hồ sơ hiện trạng, chiếc xe này đã qua sử dụng, cánh cửa phía sau bên phải bị bung ốp nội thất, thân xe có nhiều vết xước; đặc biệt xe đang bị gỡ bánh, gỡ cửa và tháo rời nội thất.

Cơ quan chức năng cho biết chiếc xe này đã không được sử dụng từ tháng 12-2023 cho đến nay. Giá khởi điểm hơn 7 tỉ đồng.

Chiếc BMW 5 chỗ, màu xanh, biển số 50LD-069.47, sản xuất năm 2015, vẫn hoạt động bình thường - Ảnh: T.L.

Tài sản thứ 2 là chiếc BMW 5 chỗ, màu xanh, biển số 50LD-069.47, sản xuất năm 2015, vẫn hoạt động bình thường. Giá khởi điểm là hơn 966,6 triệu đồng.

Tài sản thứ ba là chiếc Lexus 5 chỗ, màu đen, biển số 51A-942.85, sản xuất năm 2013. Hiện trạng xe được mô tả là đang bị hư pin, không thể di chuyển được nhưng động cơ vẫn nổ máy bình thường. Giá khởi điểm hơn 767,8 triệu đồng.

Chiếc Lexus 5 chỗ, màu đen, biển số 51A-942.85, sản xuất năm 2013. Hiện trạng xe được mô tả là đang bị hư pin, không thể di chuyển được nhưng động cơ vẫn nổ máy bình thường - Ảnh: T.L.

Mức giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), cũng như các chi phí đăng ký quyền sở hữu, sử dụng và chi phí sửa chữa (nếu có) mà người trúng đấu giá phải tự chi trả.

Ba tài sản này sẽ được đấu giá trực tuyến thông qua trang thông tin điện tử: https://trungtamdaugiatphcm.daugiavna.vn/.

Theo đó, người tham gia đấu giá có thể xem trực tiếp tài sản và các giấy tờ liên quan trong 3 ngày làm việc liên tục từ ngày 13-5-2026 đến hết ngày 15-5-2026 (giờ hành chính) tại các địa điểm lưu giữ xe ở quận 4, quận 1 và quận 3 (cũ).

Thời gian tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá kéo dài từ ngày 8-5-2026 đến 17h ngày 19-5-2026.

Khách hàng phải nộp khoản tiền đặt trước tương đương 20% giá khởi điểm của mỗi tài sản. Cụ thể: chiếc Maybach yêu cầu đặt trước hơn 1,4 tỉ đồng; BMW là hơn 193 triệu đồng và Lexus là hơn 153 triệu đồng.

Phiên đấu giá diễn ra vào ngày 22-5-2026. Các tài sản sẽ được đấu giá vào các khung giờ khác nhau: Maybach (14h - 14h30), BMW (15h - 15h30) và Lexus (16h - 16h30).

Phương thức đấu giá là trả giá lên với bước giá 100 triệu đồng đối với chiếc xe Maybach và 20 triệu đồng đối với hai mẫu xe còn lại.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM quy định rõ những đối tượng không được tham gia đấu giá. Bên cạnh những người không có năng lực hành vi dân sự, quy định còn cấm những người làm việc trong tổ chức đấu giá, cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh chị em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá, cũng như những người có quyền quyết định bán tài sản hoặc người trực tiếp giám định, định giá tài sản.

Người tham gia đấu giá có trách nhiệm tự tìm hiểu tình trạng pháp lý, hiện trạng thực tế và các rủi ro liên quan của tài sản. Khi nộp hồ sơ và tiền đặt trước, người tham gia được xem là đã biết rõ và chấp nhận hiện trạng cũng như các hồ sơ pháp lý của chiếc xe mà mình đăng ký mua.

Tác giả: Tuyết Mai

Nguồn tin: tuoitre.vn