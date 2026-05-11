Indonesia phá đường dây đánh bạc trực tuyến, bắt 228 người Việt

Giới chức Indonesia ngày 9/5 thông báo tiến hành một trong những chiến dịch trấn áp lớn nhất lịch sử nước này nhằm vào các mạng lưới cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp, bắt 321 người nước ngoài tại một tòa nhà thương mại gần khu Chinatown ở thủ đô Jakarta.

Wira Satya Triputra, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự thuộc Cảnh sát Quốc gia Indonesia, cho biết trong số những nghi phạm bị bắt có 228 người Việt Nam, 57 người Trung Quốc, còn lại đến từ Thái Lan, Malaysia, Campuchia, Lào, Myanmar.

Giới chức Indonesia mô tả tòa nhà này là trung tâm vận hành ít nhất 75 trang website đánh bạc trực tuyến, nhắm tới người chơi bên ngoài Indonesia.

Cảnh sát Indonesia áp giải nghi phạm bị bắt trong cuộc đột kích ở Jakarta. Ảnh: AP

Đường dây được tổ chức có hệ thống, phân công nhân sự đảm nhiệm các vai trò khác nhau như chăm sóc khách hàng, tiếp thị qua điện thoại, quản lý tài chính. Cảnh sát cũng thu giữ nhiều ngoại tệ, máy tính, điện thoại, hộ chiếu và các thiết bị khác.

Các điều tra viên ước tính đường dây này đã hoạt động được hai tháng, các nghi phạm thường xuyên thay đổi địa điểm hoạt động để tránh bị phát hiện, đồng thời tuyển lao động nước ngoài để vận hành các trang web và bộ phận chăm sóc khách hàng. Nhiều nghi phạm nhập cảnh Indonesia bằng visa du lịch ngắn hạn.

Những người bị truy tố hiện đối mặt mức án tối đa 9 năm tù, cùng khoản phạt 116.000 USD. Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Indonesia đang truy tìm những người cầm đầu đường dây cũng như các bên tài trợ tài chính đứng sau mạng lưới này.

Cảnh sát Indonesia áp giải nghi phạm bị bắt trong cuộc đột kích ở Jakarta. Ảnh: AP

Indonesia gần đây liên tục phát hiện các đường dây tội phạm xuyên quốc gia tương tự tại Surabaya, Bali và Batam.

Ông Untung Widyatmoko, thư ký Văn phòng Interpol Indonesia, cho biết đã phát hiện dấu hiệu các đường dây đánh bạc trực tuyến từng hoạt động tại Myanmar, Campuchia, đang chuyển sang những nước khác sau khi bị trấn áp, trong đó có Indonesia.

Cảnh sát Indonesia hôm 6/5 mở chiến dịch đột kích nhằm vào một căn hộ trên đảo Batam, bắt khoảng 210 người nước ngoài với cáo buộc tham gia hoạt động lừa đảo đầu tư trực tuyến.

Giới chức Surabaya, thành phố lớn thứ hai Indonesia, ngày 8/5 thông báo bắt 44 người Nhật Bản, Trung Quốc giả danh cảnh sát trong đường dây lừa đảo trực tuyến. Vụ này nối tiếp vụ 13 công dân Nhật Bản bị bắt tại thành phố Bogor trong cùng chuyên án hồi tháng 3.

Tác giả: Đức Trung

Nguồn tin: vnexpress.net