Bộ Y tế Ấn Độ khẳng định chỉ có hai ca nhiễm virus Nipah ở bang Tây Bengal

Trong bối cảnh đó, cơ quan chức năng Ấn Độ đang tăng cường các hoạt động giám sát, xét nghiệm, điều tra thực địa để đảm bảo ngăn chặn kịp thời các trường hợp mắc bệnh.

Trong thông cáo, Bộ Y tế và Phúc lợi Gia đình Ấn Độ cũng cho biết, đã có những thông tin sai lệch và không chính xác về số ca mắc bệnh virus Nipah (NiVD) được lan truyền trên một số phương tiện truyền thông. Vì vậy, cơ quan này khuyến cáo công chúng và giới truyền thông chỉ nên dựa vào thông tin đã được xác minh do các nguồn chính thức công bố và tránh lan truyền các báo cáo chưa được xác minh hoặc mang tính suy đoán.

Các bác sĩ kiểm dịch theo dõi hoạt động quét thân nhiệt đối với hành khách đến từ bang Tây Bengal (Ấn Độ) tại Sân bay Quốc tế Suvarnabhumi, tỉnh Samut Prakan, Thái Lan ngày 25/1/2026. Ảnh: AP

Theo thông cáo, báo cáo tổng hợp cập nhật của Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Quốc gia (NCDC) Ấn Độ đã xác định chỉ có hai trường hợp mắc bệnh virus Nipah được xác nhận ở Tây Bengal. Sau khi hai trường hợp này được công bố, Chính phủ Ấn Độ đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền bang Tây Bengal, nhanh chóng triển khai các biện pháp y tế công cộng toàn diện theo các quy trình đã được thiết lập. Tổng cộng 196 người tiếp xúc với các trường hợp nhiễm bệnh đã được xác định, theo dõi và xét nghiệm.

Bộ Y tế Ấn Độ xác nhận tất cả những người có tiếp xúc với các ca nhiễm, được theo dõi đều không có triệu chứng và có kết quả xét nghiệm âm tính với virus Nipah. Hoạt động giám sát tăng cường, xét nghiệm trong phòng thí nghiệm và điều tra thực địa đã được thực hiện thông qua nỗ lực phối hợp của các cơ quan y tế Trung ương và bang, đảm bảo ngăn chặn kịp thời các trường hợp mắc bệnh. Cho đến nay, chưa phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh virus Nipah nào khác. Nhà chức trách Ấn Độ nhấn mạnh tình hình đang được theo dõi liên tục và tất cả các biện pháp y tế công cộng cần thiết đều đã được thực hiện.

Trong những ngày qua đã có những thông tin lan truyền trên báo chí trong và ngoài Ấn Độ cho biết, có 5 người tại bang Tây Bengal được xác định nhiễm virus Nipah và đều là các nhân viên y tế. Những thông tin này đã gây hoang mang dư luận. Một số quốc gia trong khu vực châu Á đã tạm thời nâng mức cảnh báo y tế, tăng cường sàng lọc hành khách đến từ Ấn Độ, đặc biệt tại các sân bay quốc tế, nhằm phòng ngừa nguy cơ lây lan xuyên biên giới.

Ngay sau khi xuất hiện thông tin về các trường hợp nhiễm virus Nipah tại bang Tây Bengal hôm 11/1, Bộ Y tế và Phúc lợi Gia đình Ấn Độ đã lập tức khởi động quy trình phản ứng để ngăn chặn một đợt bùng phát dịch bệnh tiềm tàng.

Phát biểu hôm 12/1, Bộ trưởng Y tế Ấn Độ J.P Nadda cho biết chính quyền trung ương đã cử một nhóm Ứng phó Dịch bệnh Liên ngành Quốc gia tới để hỗ trợ chính quyền bang Tây Bengal trong việc kiểm soát virus. Nhóm này bao gồm các chuyên gia từ Viện Y tế và Vệ sinh Công cộng Toàn Ấn, trụ sở tại thành phố Kolkata; Viện Virus học Quốc gia (NIV) tại Pune; Viện Dịch tễ học Quốc gia (NIE) ở Chennai; Viện Khoa học Y tế Toàn Ấn (AIIMS) ở Kalyani; cùng các chuyên gia của Cục Động vật hoang dã, Bộ Môi trường, Rừng và Biến đổi Khí hậu. Các quy trình xử lý đối với virus Nipah và các bệnh truyền nhiễm khác cũng đã được chia sẻ với Đơn vị Giám sát Bệnh truyền nhiễm tích hợp của bang Tây Bengal, theo hướng dẫn của Bộ Y tế Ấn Độ.

Tác giả: Phan Tùng

Nguồn tin: vov.vn