Va chạm với xe thư báo, 2 người đi xe máy thương vong

Chiều 12-5, Công an xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị đang phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe thư báo và xe máy khiến một người chết, một người bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn giữa xe thư báo và xe máy. Ảnh cắt từ clip

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, tại Km 47+400 Quốc lộ 9, đoạn qua thôn KLu, xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

Thông tin ban đầu cho biết tại thời điểm trên, xe tải thư báo do anh H.V.T (SN 1995, ngụ phường Nam Đông Hà) điều khiển theo hướng Đông Hà - Lao Bảo xảy ra va chạm với xe máy do Hồ X.K (SN 2009, ngụ xã Hướng Hiệp) điều khiển, chở theo Hồ Văn Q. (SN 2009, ngụ xã Đakrông).

Cú va chạm mạnh khiến Hồ X.K tử vong tại chỗ, Hồ Văn Q. bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Tại hiện trường, xe máy bị hư hỏng, nằm dưới gầm ô tô thư báo.

Tác giả: Đ.Nghĩa

Nguồn tin: Báo Người lao động