Người đàn ông bị con gái đem bỏ ở chùa đã được đón về

Người đàn ông được con gái đưa đến chùa - Ảnh: MXH

Ngày 12-5, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo xã Lạc Phượng, TP Hải Phòng, xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông lớn tuổi bị người thân đưa đến chùa rồi bỏ lại.

"Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng vào cuộc xác minh. Hiện người đàn ông đã được gia đình đón về" - vị này cho biết.

Trước đó mạng xã hội xôn xao hình ảnh, clip ghi lại cảnh một chiếc ô tô hợp đồng chở theo người đàn ông và một phụ nữ đến chùa Đồng, thôn Hàm Hy, xã Lạc Phượng. Vừa bước xuống xe, người đàn ông lớn tuổi đã loạng choạng ngã. Sau đó, ông được đỡ dậy, đưa vào trong khuôn viên chùa, rồi người phụ nữ nhanh chóng rời đi.

Đồ đạc cá nhân và mảnh giấy để lại - Ảnh: MXH

Theo sư thầy Thích Quảng Văn, trụ trì chùa Đồng, vụ việc xảy ra khoảng 11h ngày 10-5.

Người đàn ông bị bỏ lại chùa trong tình trạng sức khỏe yếu, bên người có một số đồ đạc cá nhân cùng mảnh giấy ghi nội dung: “Tôi có vấn đề về sức khỏe thần kinh và đau chân, xin nhà chùa cưu mang tôi. Tôi thành tâm xin cảm tạ nhà chùa”.

Theo lãnh đạo UBND xã Lạc Phượng, qua xác minh ban đầu, người đàn ông quê ở Hà Nội, được con gái thuê xe đưa đến chùa rồi bỏ lại. Gia cảnh người con gái rất khó khăn, không có điều kiện chăm sóc bố nên mới đưa ông đến chùa.

Người đàn ông bị bỏ lại chùa - Ảnh: MXH

Tác giả: Tiến Nguyễn

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ