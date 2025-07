Your browser does not support the video tag.

Một tòa nhà 5 tầng đã sụp đổ khi mưa lớn tiếp tục ở Himachal Pradesh (Ấn Độ) vào hôm 30/6. Một video đã lan truyền cho thấy ngôi nhà đổ sụp xuống như một chồng bài.

Chủ sở hữu, Anjana Verma, cho biết họ đã sơ tán khỏi tòa nhà Raj Niwas vào đêm 29/6 do mưa liên tục và lở đất.

Bà Verma cáo buộc rằng các vết nứt đã xuất hiện trên tòa nhà do công trình xây dựng đường bốn làn xe gần đó.

Tòa nhà 5 tầng bất ngờ đổ sập trong trận mưa lớn.

Phó trưởng làng, Yashpal Verma, cũng đổ lỗi cho công ty tham gia xây dựng và cho biết tòa nhà đã bị nứt vào năm ngoái. Ông cho biết công ty không dừng việc xây dựng và một số ngôi nhà khác cũng đang gặp nguy hiểm.

Cơ quan thời tiết hôm 29/6 đã ban hành cảnh báo "đỏ" về lượng mưa lớn đến rất lớn ở Himachal Pradesh.

Trong số 12 quận, cảnh báo được đưa ra cho Shimla, Bilaspur, Hamirpur, Kangra, Mandi, Solan, Sirmaur, Una, Kullu và Chamba.

Cơ quan Khí tượng cũng cảnh báo về lở đất, ngập úng, thiệt hại cho các công trình dễ bị hư hỏng, tắc nghẽn giao thông và gián đoạn các dịch vụ thiết yếu.

Một trận lở đất gần Koti trên đường cao tốc quốc gia Shimla-Kalka, nối Shimla và Chandigarh, đã làm hư hại một số đoạn đường, gây ra tình trạng kẹt xe kéo dài từ 2 đến 3 km trong nhiều giờ.

Mưa được cho là đã khiến 129 con đường ở Himachal Pradesh bị đóng cửa, trong đó thiệt hại lớn nhất được báo cáo là từ các huyện Sirmaur và Mandi, nơi có lần lượt 57 và 44 con đường bị chặn.

Tác giả: Phương Linh (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn