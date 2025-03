Động đất diện rộng ở Thái Lan, 1 toà nhà đổ sập trong tích tắc, 43 người mắc kẹt

Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS) cho biết một trận động đất mạnh 7,7 độ richter đã xảy ra ở miền trung Myanmar vào trưa ngày 28/3. Trung tâm Khoa học Địa chất GFZ của Đức cho biết trận động đất có độ sâu 10 km, với tâm chấn cách thành phố Monywa khoảng 50 km về phía đông. Hiện chưa có báo cáo về thiệt hại hoặc thương vong tại Myanmar.

Trận động đất đã ảnh hưởng tới nhiều khu vực lân cận khác như Bangladesh, Ấn Độ, Lào, Thái Lan, Trung Quốc và cả Việt Nam.

Đặc biệt tại Thái Lan, trận động đất xảy ra vào khoảng 1 giờ 22 chiều với cường độ ban đầu được ghi nhận là 4,9 độ Richter và có thể cảm nhận được trên diện rộng ở Thái Lan.

Theo thông tin ban đầu, một số khu vực đã chịu thiệt hại.

Đặc biệt, tại khu vực Chatuchak, Bangkok, một tòa nhà đang trong quá trình xây dựng gần công viên Chatuchak đã bất ngờ sập đổ. Vào thời điểm xảy ra sự cố, có khoảng 50 công nhân đang làm việc bên trong tòa nhà. Trong số đó, 7 người đã kịp thời thoát ra ngoài, trong khi 43 người vẫn bị mắc kẹt.

Hiện tại, Trung tâm Kỹ thuật viên Y tế Khẩn cấp Narendra đang khẩn trương có mặt tại hiện trường để tiến hành công tác cứu hộ. Lực lượng cứu hộ cùng các đơn vị liên quan đang nỗ lực hết sức để giải cứu các nạn nhân và hỗ trợ y tế khẩn cấp.

Tiếp tục cập nhập...

Tác giả: Phạm Trang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn