Bị tường nhà đổ sập đè trúng, thợ xây 38 tuổi tử vong

Một thợ xây 38 tuổi tên Anandarai đã tử vong một cách thương tâm sau khi bị một bức tường đổ sập lên người trong trận mưa lớn và gió giật mạnh ở quận Thiruvarur, Tamil Nadu, Ấn Độ.

Vụ việc xảy ra gần Thiruthuraipoondi khi anh đang nghỉ ngơi trong ngôi nhà tranh của mình.

Hiện trường vụ việc.

Vụ sập đột ngột khiến người đàn ông không kịp thoát thân và sau đó chính quyền đã tìm thấy thi thể của Anandarai trong đống đổ nát.

Một đoạn clip do hãng thông tấn IANS chia sẻ cho thấy, bức tường lớn bị đổ sập, những đống đổ nát nằm rải rác.

Cảnh sát đã mở cuộc điều tra về vụ việc.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn