Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết Công an tỉnh

Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Viên tặng quà và chúc Tết Công an tỉnh Nghệ An

Với tình cảm nồng ấm, quý mến, chân thành, Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Viên thay mặt hàng ngũ chức sắc, chức việc, tu sĩ và đồng bào Công giáo tỉnh nhà gửi lời chúc mừng năm mới tới lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An. Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Viên chúc mừng những thành tích, kết quả nổi bật của Công an tỉnh Nghệ An trong năm 2022. Đồng thời, bày tỏ niềm vui, trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An. Thời gian qua, Công an tỉnh luôn đồng hành cùng bà con giáo dân và phát triển sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Toà Giám mục Giáo phận Vinh tặng hoa chúc mừng Công an tỉnh Nghệ An nhân dịp đón năm mới Quý Mão 2023

Thay mặt Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, đồng chí Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Viên và các vị linh mục đã dành sự quan tâm, tình cảm đối với cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An. Dịp này, đồng chí Phó Giám đốc thông tin khái quát về những kết quả nổi bật mà Công an tỉnh Nghệ An đạt được trong năm 2022.

Toàn cảnh buổi làm việc

Chuẩn bị đón Tết cổ truyền Quý Mão của dân tộc, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh trân trọng chúc các Giám mục, quý vị chức sắc, tu sĩ và gửi tới đồng bào Công giáo tỉnh nhà luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, an lành, thịnh vượng.

