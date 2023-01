Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thăm, tặng quà chúc Tết đồng bào, chiến sỹ huyện Con Cuông

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đến thăm bà con nhân dân xã Châu Khê, huyện Con Cuông

Tại huyện Con Cuông, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng Đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm, chúc Tết nhân dân và cán bộ xã Châu Khê.

Châu Khê là xã vùng cao, biên giới nằm ở phía Tây Nam của huyện Con Cuông, cách trung tâm huyện 15km, có 24km đường biên giới giáp với nước bạn Lào. Xã có 09 thôn, bản với hơn 1.500 hộ, hơn 6.000 nhân khẩu là người dân tộc Thái, Kinh, Khơ Mú và Đan Lai.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trò chuyện và chúc Tết nhân dân, cán bộ xã Châu Khê và lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn huyện Con Cuông

Nói chuyện với cán bộ, bà con nhân dân và cán bộ xã Châu Khê, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã thông tin về tình hình chung của tỉnh và một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh dành được trong năm qua. Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế 9,08%, thu ngân sách lần đầu tiên vượt mốc 20 nghìn tỷ đồng. Đặc biệt là công tác thu hút đầu tư, năm 2022 lần đầu tiên Nghệ An là một trong những tỉnh có tổng vốn thu hút FDI lớn nhất cả nước với gần 01 tỷ USD. Năm 2022 tiếp tục là năm bình yên và an toàn về an ninh trật tự.

Cùng với đó hoạt động an sinh xã hội, nhất là các chính sách cho người có công, người dân có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế trong xã hội tiếp tục được tỉnh đặc biệt quan tâm. Riêng tại Chương trình Tết vì người nghèo – Xuân Quý Mão 2023 được tổ chức vào tối 03/01, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tích cực hưởng ứng, tham gia ủng hộ với số tiền hơn 136 tỷ đồng.

Trong thành tích chung khá toàn diện tỉnh nhà đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn sự đóng góp của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân cũng như lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn xã Châu Khê nói riêng, huyện Con Cuông nói chung. Qua nghe báo cáo, Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những kết quả Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân và lực lượng vũ trang xã Châu Khê đạt được trong thời gian qua. Mặc dù vẫn còn rất nhiều khó khăn, là xã có diện tích rộng nhưng diện tích đất sản xuất rất hạn chế; tỷ lệ hộ nghèo còn ở mức cao song diện mạo của xã vùng biên đã có nhiều thay đổi. Đặc biệt, đây là xã biên giới nên lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn đã nỗ lực “3 bám, 4 cùng” phối hợp với cấp ủy, chính quyền và bà con nhân dân để giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cũng như an ninh biên giới.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã trao quà 50 suất quà của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho các hộ dân nghèo trên địa bàn xã Châu Khê

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho các hộ nghèo trên địa bàn xã

Từ Chương trình Tết vì người nghèo, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao 50 suất quà đến cho các hộ nghèo của xã Châu Khê.

Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho UBND xã, Ban Công an xã và Ban Chỉ huy Quân sự xã Châu Khê

Năm 2023, dự báo một năm tiếp tục có nhiều khó khăn, song tỉnh đặt ra quyết tâm cao để thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra. Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Cấp ủy, Chính quyền xã quan tâm, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xây dựng khối đại đoàn kết, dành nguồn lực xây dựng hạ tầng, cơ sở vật chất để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Trước mắt, cấp ủy, chính quyền cần quan tâm, chăm lo để người dân trên địa bàn được đón Tết an vui, đủ đầy, ấm áp.

Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng 05 nhà Đại đoàn kết cho huyện Con Cuông trích từ Quỹ vì người nghèo tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà Tiểu đoàn huấn luyện cơ động của Bộ đội Biên phòng, Đồn Biên phòng Châu Khê; Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Con Cuông.

Bày tỏ ấn tượng với không khí bình yên, an toàn khi về với bà con xã Châu Khê, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Cấp ủy, Chính quyền và các tổ chức đoàn thể tiếp tục giữ được tình hình để bà con nhân dân có cuộc sống bình yên. Đối với các lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn, cần xác định được nhiệm vụ của các cơ quan cấp trên giao để đảm bảo an ninh - quốc phòng; nắm chắc tình hình, chủ động từ sớm, từ xa, không để bị động bất ngờ, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Trong dịp Tết Nguyên đán, cần phân công, bố trí lực lượng trực sẵn sàng chiến đấu, giữ gìn an ninh trật tự để người dân đón Tết yên vui, đầm ấm.

Chia sẻ với những cán bộ, chiến sĩ phải trực Tết, không được đoàn tụ với gia đình, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quan tâm để các cán bộ chiến sĩ vừa thực hiện tốt nhiệm vụ trực Tết, vừa được đón Tết, vui Xuân.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thăm, tặng quà gia đình thương binh Kha Văn Đoàn ở bản Bủng Xát, xã Châu Khê

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã tới thăm, tặng quà gia đình ông Kha Văn Đoàn, sinh năm 1953 ở bản Bủng Xát, xã Châu Khê, là Thương binh 4/4, bị nhiễm chất độc màu da cam, hiện tại sức khỏe yếu. Ân cần thăm hỏi sức khỏe của ông và các thành viên trong gia đình, Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc gia đình thương binh Kha Văn Đoàn đón một năm mới yên vui, đầm ấm. Chia sẻ với hoàn cảnh của gia đình ông là hộ cận nghèo, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ để gia đình ông Kha Văn Đoàn có cuộc sống tốt hơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thăm, trò chuyện với bà Vi Thị Hải - người có uy tín trong cộng đồng tại bản Châu Định, xã Châu Khê

Tiếp đó, Đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà cho bà Vi Thị Hải, sinh năm 1957 là người có uy tín trong cộng đồng dân tộc Thái ở bản Châu Định, xã Châu Khê. Gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp đến gia đình bà Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung mong muốn bà Vi Thị Hải tiếp tục phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng để xây dựng khối đoàn kết, cùng với bà con trong bản làm ăn, phát triển kinh tế, có cuộc sống ngày càng đủ đầy, sung túc hơn.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn