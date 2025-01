Tòa án buộc chính phủ Hàn Quốc bồi thường nạn nhân t.h.ả.m s.á.t Quảng Nam

Tòa án Trung tâm Quận Seoul trong phiên phúc thẩm hôm nay giữ nguyên phán quyết của tòa sơ thẩm, yêu cầu chính phủ Hàn Quốc bồi thường 30 triệu won (hơn 20.000 USD) và các khoản bồi thường thiệt hại do chậm trễ cho bà Nguyễn Thị Thanh, người mất gia đình trong vụ thảm sát do lữ đoàn thủy quân lục chiến số 2 của Hàn Quốc thực hiện hơn nửa thế kỷ trước.

Bà Thanh đệ đơn kiện chính phủ Hàn Quốc năm 2020, đòi bồi thường về vụ Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 2 thảm sát 74 người tại làng Phong Nhất - Phong Nhị, xã Điện An, tỉnh Quảng Nam, năm 1968, trong đó có các thành viên trong gia đình bà.

Sau phán quyết của tòa phúc thẩm hôm nay, bà Thanh đã bày tỏ biết ơn và kêu gọi mọi người quan tâm đến các nạn nhân khác trong những vụ thảm sát tương tự.

Đây là lần đầu tiên một tòa án Hàn Quốc thừa nhận trách nhiệm bồi thường của nhà nước đối với các nạn nhân Việt Nam bị quân đội nước này thảm sát trong chiến tranh.

Bà Thanh qua cuộc gọi video với những người ủng hộ bên ngoài tòa án ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 17/1. Ảnh: Yonhap

Tòa sơ thẩm Seoul hồi tháng 2/2023 đã ra phán quyết yêu cầu chính phủ bồi thường cho bà Thanh, bác bỏ quan điểm của chính phủ rằng họ được miễn trừ đối với vụ kiện đòi bồi thường của công dân Việt Nam, cũng như lập luận rằng sự tham gia của quân đội Đại Hàn trong vụ thảm sát chưa được chứng minh rõ ràng, hay vụ nổ súng là "hành động chính đáng do tính chất đặc biệt của cuộc chiến".

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tháng 3/2023 kháng cáo. Việt Nam coi đây là động thái không phản ánh đúng sự thật khách quan, đề nghị Hàn Quốc "nhận thức đúng đắn và tôn trọng lịch sử" liên quan đến vụ thảm sát Quảng Nam.

"Việt Nam chủ trương gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, nhưng không có nghĩa là phủ nhận sự thật lịch sử", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam khi đó cho biết.

Bà Nguyễn Thị Thanh kể lại cuộc thảm sát với đoàn khách Hàn Quốc đến Quảng Nam, năm 2016. Video: Nguyễn Đông

Cách đây hơn 50 năm, binh sĩ Hàn Quốc tham gia vào cuộc chiến tại Việt Nam, gây nhiều vụ thảm sát hàng nghìn người dân vô tội ở Bình Định, Ninh Thuận, Phú Yên, Quảng Ngãi. Theo điều tra của tiến sĩ lịch sử Ku Su-jeong, người khởi xướng phong trào Xin lỗi Việt Nam, 9.000 người Việt Nam thiệt mạng trong các vụ thảm sát của quân đội Hàn Quốc.

Bà Thanh là một trong số ít nạn nhân sống sót sau cuộc thảm sát ngày 12/2/1968, khi nhiều toán lính Đại Hàn mang theo súng lao vào từng nhà dân và nổ súng. Bà Thanh khi đó tròn 8 tuổi, bị đạn xé toang một phần hông bên trái. Toán lính sát hại mẹ và hai chị em của bà cùng 71 người khác trong làng, đốt phá nhà cửa rồi bỏ đi. Mồ côi, bà Thanh phải đi ở mướn, không được học hành.

Tháng 4/2015, Bảo tàng Hòa bình Hàn Quốc mời bà Thanh đến Seoul để kể lại câu chuyện của mình. Một nhà sư từng tham chiến ở Việt Nam đã quỳ dưới chân bà để nói lời xin lỗi, nhưng nhiều cựu binh Hàn Quốc khác cho rằng bà Thanh bịa chuyện.

