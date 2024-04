Tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh trước ngày 10/5/2024

Tại dự thảo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 – 2025, yêu cầu đến năm 2025: Hoàn thành sắp xếp đối với ĐVHC cấp xã có đồng thời cả 02 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% quy định; ĐVHC cấp xã đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% quy định. Đến năm 2030: Hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã còn lại có đồng thời cả 02 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 100% quy định; ĐVHC cấp xã đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 30% và quy mô dân số dưới 300% quy định. Theo dự thảo Đề án, sau khi sáp nhập, sắp xếp, trên địa bàn tỉnh sẽ còn 20 ĐVHC cấp huyện (giảm 01 đơn vị do sáp nhập thị xã Cửa Lò vào thành phố Vinh); và còn 411 ĐVHC cấp xã với 364 xã, 18 thị trấn, 29 phường (giảm 49 ĐVHC cấp xã gồm 46 xã, 03 phường). Tại dự thảo Đề án điều chỉnh địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An: Phương án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh là nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số hiện có của thị xã Cửa Lò; điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số hiện có của 04 xã: Nghi Xuân, Phúc Thọ, Nghi Thái, Nghi Phong thuộc huyện Nghi Lộc về thành phố Vinh quản lý. Phương án thành lập các phường thuộc thành phố Vinh: Thành lập phường Hưng Đông trên cơ sở nguyên trạng 6,41 km2 diện tích tự nhiên, dân số 17.697 người của xã Hưng Đông hiện có. Thành lập phường Hưng Lộc trên cơ sở nguyên trạng 6,72 km2 diện tích tự nhiên, dân số 26.218 người của xã Hưng Lộc. Thành lập phường Nghi Phú trên cơ sở nguyên trạng 6,47 km2 diện tích tự nhiên, dân số 24.990 người của xã Nghi Phú. Thành lập phường Nghi Đức trên cơ sở nguyên trạng 5,68 km2 diện tích tự nhiên, dân số 9.295 người của xã Nghi Đức hiện có. Phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp của thành phố Vinh: Thành lập phường Vinh Tân trên cơ sở nhập toàn bộ phường Hồng Sơn có diện tích tự nhiên là 0,50 km2, quy mô dân số là 8.401 người và phường Vinh Tân có diện tích tự nhiên là 5,04 km2, quy mô dân số là 19.570 người. Thành lập phường Quang Trung trên cơ sở nhập toàn bộ phường Quang Trung có diện tích tự nhiên là 0,58 km2, quy mô dân số là 10.016 người; toàn bộ phường Đội Cung có diện tích tự nhiên là 0,67 km2, quy mô dân số là 10.198 người và phường Lê Mao có diện tích tự nhiên là 0,87 km2, quy mô dân số là 13.658 người.