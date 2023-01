Tỉnh Xay Sổm Bun chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tỉnh Nghệ An

Tiếp đoàn có đồng chí Bùi Đình Long – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo.

Quang cảnh buổi chúc tết

Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Tông-mua Xua-cô - Phó Tỉnh trưởng tỉnh Xay Sổm Bun đã cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, thắm tình hữu nghị mà tỉnh Nghệ An đã dành cho đoàn và cảm ơn sự giúp đỡ của tỉnh Nghệ An đối với tỉnh Xay Xổm Bun trong thời gian qua.

Đồng chí Tông-mua Xua-cô mong muốn thời gian tới, tỉnh Nghệ An và tỉnh Xay Sổm Bun sẽ tăng cường hợp tác hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác trong công tác quy tập hài cốt liệt sỹ và đào tạo nguồn nhân lực; góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết giữa Việt Nam và Lào nói chung, Nghệ An và Xay Sổm Bun nói riêng.

Đoàn công tác tỉnh Xay Sổm Bun tặng hoa chúc mừng năm mới tỉnh Nghệ An

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền Việt Nam, đồng chí Tông-mua Xua-cô thay mặt Tỉnh ủy, Chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các bộ tộc tỉnh Xay Sổm Bun chúc Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An tiếp tục giành nhiều thắng lợi trên các lĩnh vực trong năm 2023. Chúc mối quan hệ giữa tỉnh Nghệ An và tỉnh Xay Sổm Bun ngày càng được thắt chặt bền vững.

Thay mặt Lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đồng chí Tông-mua Xua-cô và các đồng chí cùng đi trong Đoàn đã dành tình cảm, sự quan tâm đặc biệt cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long cho biết, trong năm 2022 với sự cố gắng của toàn Đảng, toàn dân, kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Quy mô nền kinh tế hiện đứng thứ 10 toàn quốc. Thu ngân sách đạt trên 21.000 tỷ đồng. Hoạt động đối ngoại, thu hút đầu tư, đặc biệt là đầu tư FDI đạt kết quả cao; lần đầu tiên Nghệ An lọt top 10 địa phương thu hút vốn FDI cao nhất cả nước (tổng vốn gần 1 tỷ USD)...

Trong năm 2022, Nghệ An đã tổ chức thành công một số hoạt động ngoại giao nhân nhân Kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào. Hai tỉnh Nghệ An và Xay Sổm Bun cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động trao đổi Đoàn, trao đổi thông tin, điện mừng nhân dịp Lễ, Tết, các sự kiện lịch sử có ý nghĩa quan trọng của hai nước và hai tỉnh thông qua đường ngoại giao. Các hoạt động hợp tác giữa tỉnh Nghệ An và tỉnh Xay Sổm Bun đã góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam và Lào.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Nhân dịp năm mới 2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long chúc các đồng chí cùng đi trong Đoàn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Xay Sổm Bun tiếp tục gặt hái những thắng lợi to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, đất nước. Chúc mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Nghệ An và Xay Sổm Bun ngày càng thắt chặt. Tỉnh Nghệ An sẽ luôn tạo điều kiện cho các học sinh, sinh viên tỉnh Xay Sổm Bun tham gia học tập trên địa bàn tỉnh.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn