Tập đoàn T.H chúc Tết nguyên đán Quý Mão tỉnh Nghệ An

Tiếp đoàn có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Thanh Tùng – Tỉnh ủy viên, Chánh văn phòng UBND tỉnh và các đồng chí Phó Văn phòng UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và các đồng chí lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh tiếp đoàn cán bộ của Tập đoàn T.H

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã cảm ơn đoàn cán bộ của Tập đoàn T.H đã đến thăm và chúc mừng năm mới UBND tỉnh Nghệ An. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã thông tin những kết quả kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An đạt được trong năm 2022. Theo đó, năm 2022 Nghệ An đã có 27/28 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 9,08%/KH 8,5-9,5% (đứng thứ 22/63 địa phương trong cả nước, đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ, cao nhất trong 10 năm gần đây). Trong đó, khu vực nông, lâm, thủy sản ước tăng 4,78%; công nghiệp - xây dựng ước tăng 10,96%; dịch vụ ước tăng 10,77%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm ước tăng 2,13%.

Tổng thu ngân sách năm 2022 đạt 21.805 tỷ đồng, vượt 45,2% so với dự toán, tăng 9,1% so với năm 2021. Đặc biệt, lần đầu tiên Nghệ An lọt vào nhóm 10 địa phương thu hút đầu tư nước ngoài FDI lớn nhất cả nước với tổng vốn cấp mới và điều chỉnh tính đến ngày 31/12/2022 là 961,3 triệu USD. Công tác an sinh xã hội đạt nhiều kết quả tích cực.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung khẳng định, trong những kết quả tỉnh đạt được có sự đóng góp rất lớn của các doanh nghiệp, nhà đầu tư, trong đó có Tập đoàn T.H. Đặc biệt, Tập đoàn T.H cũng là một trong những doanh nghiệp có nhiều đóng góp lớn trong công tác an sinh xã hội của tỉnh. Chính quyền tỉnh Nghệ An rất cảm ơn sự sẻ chia, đồng hành của Tập đoàn đối với sự phát triển của địa phương và công tác an sinh xã hội của tỉnh trong những năm qua. Tỉnh sẽ luôn đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hoạt động và phát triển.

Tập đoàn TH, Bắc Á bank trao quà hỗ trợ người dân bản Hoà Sơn, xã Tà Cạ sau trận lũ quét vào tháng 10/2022. Ảnh: Báo Nghệ An

Thay mặt Tập đoàn T.H, bà Thái Hương - Anh hùng Lao động, Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng chiến lược tập đoàn đã gửi lời chúc mừng năm mới đến các đồng chí lãnh đạo tỉnh.

Chủ tịch Hội đồng chiến lược Tập đoàn T.H bà Thái Hương đã thông tin về những thành tựu nổi bật của Tập đoàn TH trong thời gian qua và trao đổi tiến độ triển khai các dự án của Tập đoàn trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, Chủ tịch Hội đồng chiến lược Tập đoàn T.H cho biết: Với các triết lý kinh doanh: “Vì hạnh phúc đích thực”, “Đặt lợi ích riêng của mình nằm trong lợi ích chung của quốc gia, không tối đa hóa lợi nhuận mà luôn tìm cách hài hòa giữa các lợi ích”, Tập đoàn TH rất chú trọng đến các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo. Bằng tấm lòng thấu cảm, sẻ chia, hơn hết là “nghĩa đồng bào” trong khó khăn, hoạn nạn, trong suốt những năm qua, doanh nghiệp đã sát cánh, đồng hành cùng Chính phủ, cùng tỉnh Nghệ An triển khai những hoạt động hết sức thiết thực như: Tặng hàng triệu sản phẩm đồ uống tốt cho sức khỏe, vaccine tiêm phòng, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, tặng những thiết bị y tế, máy thở hiện đại, tiên tiến nhất, với chi phí lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Mới đây nhất, khi các bản làng ở huyện biên giới vùng cao Kỳ Sơn của tỉnh Nghệ An tan hoang sau cơn lũ quét, bằng tấm lòng ấm áp, sẻ chia, Quỹ Vì tầm vóc Việt, Tập đoàn TH, Ngân hàng TMCP Bắc Á đã kịp thời đến với Kỳ Sơn, hỗ trợ xây dựng lại 10 căn nhà và tặng hơn 74.000 sản phẩm TH với tổng trị giá 1 tỷ đồng. Hưởng ứng Thư kêu gọi của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về thực hiện chương trình “Tết vì người nghèo - Xuân Quý Mão 2023”, Tập đoàn TH, Ngân hàng TMCP Bắc Á, Công ty cổ phần mía đường Nghệ An Nasu cùng Quỹ Vì Tầm Vóc Việt đã đăng ký ủng hộ 4 tỷ đồng để tiếp tục sẻ chia, giúp đỡ người nghèo trong tỉnh với tinh thần “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” đón Tết đầm ấm, an vui.

