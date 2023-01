Tuyến đường từ cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) - Nghệ An: Dấu hiệu hàng loạt xe quá khổ, quá tải

Xe tải chở hàng từ cửa khẩu Cầu Treo nối đuôi nhau về xuôi.

Thời gian gần đây, nhận được nhiều phản ánh về tình trạng ô tô tải có dấu hiệu chở quá tải lưu thông từ hướng cửa khẩu Cầu Treo (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) theo QL8A về xuôi, nhóm PV Báo PLVN đã có mặt tìm hiểu sự việc. Nhiều lần có mặt tại cổng B cửa khẩu Cầu Treo, PV ghi nhận một lượng lớn xe chở hàng từ Lào về Việt Nam sau khi làm thủ tục nhập cảnh, đậu tập kết chờ đưa hàng về xuôi. Thời gian từ 18 – 22h, nhiều xe tải chở hàng trùm kín bạt nối đuôi nhau, cứ 2 - 3 chiếc một nhóm từ cửa khẩu về xuôi, dọc theo QL8A qua tỉnh Nghệ An về cảng hoặc các khu công nghiệp, các điểm tập kết hàng.

Tối 17/12/2022, sau khi nhận được tin báo có một loạt xe tải đang nối đuôi nhau trên QL8A, PV có mặt tại chốt CSGT đang làm việc tại Km 472 + 550 để phối hợp làm rõ thông tin. PV cung cấp thông tin tình trạng xe có dấu hiệu quá tải theo phản ánh của người dân, đề nghị lực lượng CSGT kiểm tra một số xe tải như 37C-318…, 37H-012... Tại đây, cán bộ CSGT Võ Phi Hùng – Tổ trưởng Tổ công tác cho biết, hiện Đội không có cân mà Tổ đặc biệt đang sử dụng.

Tại đây, sau khi kiểm tra thủ tục hành chính, xe tải BKS 37C-318… kéo theo rơ móc 37R 030… được tổ công tác mời tiếp tục lưu thông. Sau khi đi đến đường Hồ Chí Minh, chiếc xe ngược ra phía Bắc di chuyển về hướng Nghệ An. PV đã liên hệ với lãnh đạo Đội CSGT đường bộ số 5 (Công an Nghệ An) về dấu hiệu chiếc xe quá tải, và chiếc xe bị tổ công tác chốt chặn dừng lại kiểm tra. Được biết, chiếc xe có tổng tải trọng 74 tấn, trong khi khối lượng cho phép 57 tấn, quá tải trọng cho phép ghi trong giấy chứng nhận kiểm định mức 3, từ 50 - 100%, vi phạm cả chiều cao cho phép hơn 10cm. Sau đó xe đã bị xử lý vi phạm theo quy định.

Những chiếc xe tải khi đi qua trạm, CSGT chỉ có thể đo kích cỡ thùng xe bằng thước dây, do không có đủ máy móc để kiểm tra.

Thượng tá Phan Hồng Thái, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Tổ công tác không có cân tải trọng khi làm nhiệm vụ tại chốt. Hiện Phòng đang trình Thường vụ, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Hậu cần làm các thủ tục để mua phương tiện cho CSGT làm nhiệm vụ.

Trong các ngày tiếp theo, PV tiếp tục nhận được thông tin nhiều xe tải có dấu hiệu quá tải lưu thông trên QL8A. Chiều 3/1/2023, PV tiếp tục liên hệ với Tổ công tác Đội CSGT tại điểm chốt tại Km 472 + 550 phản ánh thông tin một số xe tải như xe BKS Lào UU 666… kéo theo rơ móc 126…; xe tải BKS 37R 001…; 37R 004… có dấu hiệu quá tải. Vì không có cân, tổ công tác đã dùng thước dây đo kích cỡ thùng hàng. Trong số các xe trên, có một xe tải có thành thùng cao hơn so với quy định 10cm (theo quy định thành thùng không được cao quá 4,2m, chiếc xe tải được đo cao 4,3m). Tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ giấy phép lái xe vì không có bản dịch sang tiếng Việt.

Chiếc xe UU 666… tiếp tục lưu thông theo tuyến QL8A về QL1A, qua cầu Bến Thủy 2 theo QL46C về phía cảng Cửa Lò (tỉnh Nghệ An). Một tổ công tác CSGT chốt chặn tại Km5+400 đã đưa chiếc xe tới nơi có cân tải trọng kiểm tra. Được biết, chiếc xe có tải trọng hơn 95,8 tấn trên tổng trọng lượng cho phép 48 tấn, vượt quá tải trọng 99,6%.

Tổ công tác CSGT tuần tra trên QL8A không có cân để kiểm tra xe dấu hiệu quá tải.

Nhiều ý kiến cho rằng dịp gần Tết Nguyên đán, lượng xe chở hàng nhiều hơn trước, lại xuất hiện các xe tải có dấu hiệu vi phạm tải trọng, nguy hiểm đến người và phương tiện đi lại, hư hại kết cấu hạ tầng. Trong khi phần lớn DN chấp hành nghiêm các quy định về tải trọng thì có một số DN, cá nhân vẫn bất chấp để chở lượng hàng vượt quá quy định, vì vậy lực lượng chức năng cần xử lý nghiêm.

