Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026

Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An, đồng chí Phùng Thành Vinh – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nghệ An

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh chủ trì tại điểm cầu tỉnh Nghệ An

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo quốc gia đã kịp thời kiện toàn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; ban hành Quy chế hoạt động, Chương trình, Kế hoạch hoạt động năm 2026 và giai đoạn 2026 -2030. Tổ chức Lễ phát động Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Chiến dịch 500 ngày đêm).

Bộ Quốc phòng chỉ đạo tiếp tục duy trì, đẩy mạnh hoạt động của 24 đội tìm kiếm, quy tập. Đến nay, đã tìm kiếm, quy tập được 1.255 hài cốt liệt sĩ và 03 mộ tập thể tại Tuyên Quang.

Bộ Quốc phòng đã ban hành Hướng dẫn, Quy trình kỹ thuật Lấy mẫu – Vận chuyển – Bàn giao – Bảo quản – Lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ. Chỉ đạo Ban Chỉ đạo các quân khu, các tỉnh xây dựng kế hoạch, thành lập các tổ đội lấy mẫu, bàn giao, số hóa thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ. Đến nay, đã thành lập 297 tổ, đội lấy mẫu; 7/7 Quân khu đã hoàn thành tổ chức làm trước, lấy mẫu đối với 13.842 mộ liệt sĩ (mộ đủ điều kiện lấy mẫu 9.781 mộ, đạt 70,66%; không đủ điều kiện lấy mẫu 4.061 mộ). Công tác rà phá bom mìn, vật nổ cũng được đẩy nhanh với diện tích hơn 5.742 ha, đạt trên 25% kế hoạch; riêng khu vực lõi Vị Xuyên/Tuyên Quang đạt gần 59%.

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng đã tổ chức kiểm tra, chỉ đạo xây dựng, đề xuất phương án đầu tư, sửa chữa, xây mới Trung tâm bảo quản, lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ; nâng cấp trang thiết bị, đào tạo nhân lực tại Viện Pháp y Quân đội và các khu vực tiếp nhận, quản lý lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nghệ An

Đến nay, các đơn vị giám định ADN đã tổ chức tiếp nhận 8.157 mẫu hài cốt liệt sĩ từ các địa phương; Viện Pháp y Quân đội đã giám định 92 mẫu (trong đó có 20 mẫu có kết quả giải trình tự gen). Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia phối hợp với Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng triển khai kế hoạch thu thập, rà soát, xác minh, bổ sung, đính chính 559 mộ liệt sĩ, an táng trong Nghĩa trang liệt sĩ Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn; Nghĩa trang liệt sĩ Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng bằng phương pháp thực chứng.

Cùng với đó, việc xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ và dữ liệu ADN đang được đẩy nhanh theo hướng "đúng, đủ, sạch, sống". Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) hoàn thành đưa vào khai thác phần mềm quản lý thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ và phần mềm theo dõi tiến độ, kết quả Chiến dịch 500 ngày đêm.

Bộ Nội vụ chỉ đạo Sở Nội vụ các địa phương xây dựng kế hoạch, phối hợp với các đơn vị giám định ADN tổ chức giám định các mẫu hài cốt liệt sĩ và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ tồn đọng trước thời điểm thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp. Bộ Công an triển khai Kế hoạch mở đợt “Cao điểm triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin”… Tỉnh Nghệ An được đánh giá là một trong các đơn vị tổ chức tốt các nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm.

Tuy nhiên, việc quán triệt, thực hiện trách nhiệm thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia, nhiệm vụ của các Ban, Bộ, ngành trong Chiến dịch 500 ngày đêm của một số cơ quan, người đứng đầu cơ quan chưa thực sự quyết liệt, đầy đủ. Một số nhiệm vụ triển khai chậm, chưa đạt tiến độ yêu cầu …

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận và đánh giá cao những kết quả khá toàn diện mà các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị đã đạt được trong thời gian qua.

Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 có khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu cao về tiến độ và chất lượng. Do đó, cần có cơ chế phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, nhịp nhàng, khoa học và hiệu quả giữa các thành viên, cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia với các cấp, các ngành; đồng thời xác định rõ trách nhiệm của Ban Chỉ đạo quốc gia và Ban Chỉ đạo các cấp đối với nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thiêng liêng này. Các cơ quan, đơn vị cần hành động với tinh thần trách nhiệm cao nhất, quyết tâm hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; khẩn trương kiện toàn tổ chức, thành lập các tổ công tác, tổ, đội chuyên trách thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ; đồng thời nghiên cứu, đề xuất thành lập tạm thời các đội tìm kiếm, quy tập phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và đặc điểm của từng địa bàn. Tiếp tục chỉ đạo tăng cường, mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Bên cạnh đó, cần quyết liệt chỉ đạo triển khai thực hiện Chiến dịch “500 ngày đêm”, nhất là tăng cường lực lượng y tế hỗ trợ công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ; đẩy mạnh công tác kiểm tra, hướng dẫn, nắm chắc tình hình địa bàn; đánh giá cụ thể thực trạng các nghĩa trang liệt sĩ và mộ liệt sĩ. Đồng thời, kịp thời cập nhật, quản lý chặt chẽ số liệu về lấy mẫu, bàn giao hài cốt liệt sĩ trên các phần mềm quản lý của Chiến dịch, bảo đảm dữ liệu đầy đủ, chính xác, phục vụ hiệu quả công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới…

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn