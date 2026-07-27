Vợ kém 15 tuổi lên tiếng tin NS Công Lý đập đồ đạc, vũ phu

Mới đây, Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý đã đăng tải đoạn video lên tiếng đính chính trước những đồn đoán xoay quanh gia đình mình. Nguyên nhân xuất phát từ một clip được cô chia sẻ trước đó, trong đó xuất hiện tiếng động lớn khiến nhiều cư dân mạng nghi ngờ NSND Công Lý có hành động đập đồ, thậm chí đưa ra những suy diễn về chuyện bạo lực gia đình.

Trước những thông tin lan truyền trên mạng xã hội, Ngọc Hà khẳng định tất cả chỉ là hiểu lầm. Mở đầu video, cô chia sẻ: "Thấy clip của em lên có cái tiếng loảng xoảng, giống như tiếng bát vỡ, tiếng ném đồ ấy. Mọi người hỏi có phải anh Lý không và nói rằng cảm thấy rất thương em. Hôm nay em muốn xin được đính chính".

Bà xã NSND Công Lý cho biết, dù bề ngoài chồng có phần nghiêm khắc nhưng trong cuộc sống gia đình, nam nghệ sĩ chưa bao giờ có hành vi bạo lực: "Anh Lý nhà em nhìn mặt có vẻ khó tính thế thôi chứ chưa bao giờ có bạo lực gì trong gia đình đâu ạ. Thậm chí anh Lý cũng không có thói quen ném đồ đạc hay vứt đồ bừa bãi".

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Ngọc Hà đã chính thức lên tiếng sau khi một đoạn clip của cô khiến nhiều người hiểu lầm nam nghệ sĩ có hành động đập phá đồ đạc trong nhà. Nguồn: TikTok nhân vật

Ngọc Hà cũng giải thích rõ nguồn gốc của tiếng động khiến cộng đồng mạng hiểu lầm. Theo cô chia sẻ, đó chỉ là âm thanh phát ra từ khu vực bếp khi người giúp việc đang dọn dẹp. "Tiếng động hôm qua chính là tiếng của bác giúp việc. Bác không để ý em đang quay nên cho bát vào máy rửa bát rồi cọ nồi, cọ niêu nên mới phát ra tiếng như vậy".

Không chỉ phủ nhận tin đồn, Ngọc Hà còn tiết lộ tính cách đời thường của ông xã. Theo cô, NSND Công Lý là người rất ngăn nắp, thậm chí còn gọn gàng hơn cả vợ: "Nếu nói trong gia đình ai ngăn nắp hơn thì anh Lý còn ngăn nắp hơn em. Nên các bác yên tâm là không có chuyện anh Lý ném đồ, đập đồ hay dùng vũ lực trong gia đình nhà em đâu ạ".

Cuối đoạn video, Ngọc Hà gửi lời cảm ơn tới những khán giả đã quan tâm, đồng thời mong mọi người không tiếp tục lan truyền những suy diễn thiếu căn cứ về gia đình cô: "Cảm ơn các bác vẫn luôn yêu thương và ủng hộ gia đình nhà em. Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục theo dõi những clip tích cực của gia đình".

Không chỉ phủ nhận tin đồn, Ngọc Hà còn tiết lộ tính cách đời thường của ông xã rất ngăn nắp. Ảnh: FBNV

Bà xã NS Công Lý cho biết âm thanh mà mọi người nghe được là do người giúp việc dọn dẹp khu vực bếp. Ảnh: FBNV

NSND Công Lý và Ngọc Hà kết hôn vào đầu năm 2021 sau nhiều năm gắn bó. Sau biến cố sức khỏe của nghệ sĩ, Ngọc Hà luôn là người đồng hành, chăm sóc chồng trong quá trình điều trị và phục hồi. Những năm qua, cả hai thường xuyên chia sẻ cuộc sống đời thường trên mạng xã hội và nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Chính vì vậy, những thông tin liên quan đến gia đình nghệ sĩ luôn nhanh chóng thu hút sự chú ý và trở thành chủ đề bàn luận trên các diễn đàn.

Nhiều lần chia sẻ với truyền thông, Ngọc Hà không giấu việc cuộc sống hôn nhân của cô và NSND Công Lý từng trải qua giai đoạn đầy thử thách sau biến cố sức khỏe của nghệ sĩ. Từ áp lực tài chính, tinh thần đến hành trình đồng hành cùng chồng trong quá trình điều trị, cô luôn lựa chọn đối mặt và sát cánh thay vì than vãn hay né tránh.

Về phía NSND Công Lý, nghệ sĩ cũng nhiều lần công khai bày tỏ sự biết ơn dành cho người vợ kém 15 tuổi. Anh cho biết Ngọc Hà là chỗ dựa lớn, luôn âm thầm chăm sóc, động viên và cùng anh vượt qua quãng thời gian khó khăn nhất sau biến cố sức khỏe. Nhờ sự đồng hành của vợ, Công Lý dần lấy lại tinh thần và tiếp tục xuất hiện trong các hoạt động nghệ thuật cũng như cuộc sống thường ngày.

Sau biến cố sức khỏe của nghệ sĩ, Ngọc Hà luôn là người đồng hành, chăm sóc chồng trong quá trình điều trị và phục hồi. Ảnh: FBNV

Tác giả: Minh Ngọc

Nguồn tin: Phụ nữ mới