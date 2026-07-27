Google ngừng hỗ trợ ứng dụng YouTube trên điện thoại thông minh đời cũ

Biểu tượng của YouTube. Ảnh: AFP/TTXVN

Động thái trên diễn ra sau khi Google đưa ra yêu cầu tối thiểu cao hơn để vận hành các dịch vụ của công ty này. Điều này đã làm giảm mức độ bảo mật có sẵn đối với những dòng điện thoại trên.

Theo Google, Android 7.0 Nougat sẽ là phiên bản hệ điều hành được công ty này hỗ trợ. Việc tiếp tục hỗ trợ các hệ điều hành cũ của điện thoại thông minh sẽ cản trở sự phát triển các tính năng mới và làm gia tăng rủi ro về an ninh. Ngoài ra, điều này còn dẫn đến việc phát sinh các lỗ hổng bảo mật trên các dòng điện thoại thông minh đời cũ, do thiếu các bản cập nhật trong tương lai.

Do đó, các chuyên gia công nghệ khuyến nghị người dùng truy cập Youtube thông qua một trình duyệt web, kiểm tra các bản cập nhật hệ điều hành đang chờ xử lý hoặc nâng cấp lên điện thoại mới hơn để đảm bảo tính năng của ứng dụng này hoạt động liên tục và bảo mật dữ liệu.

Những người dùng bị ảnh hưởng do Google ngừng hỗ trợ YouTube đã bắt đầu nhận được thông báo chuyển sang sử dụng trang web chính thức thông qua các trình duyệt để thay cho ứng dụng đã ngừng hoạt động hoàn toàn.

Tác giả: Văn Khoa

Nguồn tin: baotintuc.vn