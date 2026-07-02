Nghệ An chạy đua thời gian trong 40 ngày để lấy mẫu hơn 1.300 hài cốt liệt sĩ

Ngay trong ngày 1/7, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) tỉnh Nghệ An đã đồng loạt ra quân, tập trung tổng lực cho công tác lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Đô Lương. Toàn bộ kế hoạch lấy mẫu hài cốt ở nghĩa trang này dự kiến được thực hiện khẩn trương trong vòng 40 ngày. Nơi đây được xác định là nghĩa trang có số lượng mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính và thông tin lớn nhất toàn tỉnh. Với quy mô lên tới hơn 1.300 phần mộ chưa xác định được thông tin, chiếm đến hơn một nửa tổng số mộ cần lấy mẫu của cả chiến dịch, Nghĩa trang liệt sĩ Đô Lương chính là "cứ điểm" trọng điểm quyết định lớn đến tiến độ của toàn tỉnh.