Nghệ An chạy đua thời gian trong 40 ngày để lấy mẫu hơn 1.300 hài cốt liệt sĩ

Nhằm đẩy mạnh công tác đền ơn đáp nghĩa và tri ân các anh hùng liệt sĩ, "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" đang được tỉnh Nghệ An tập trung triển khai một cách quyết liệt. Nhờ sự vào cuộc đồng bộ, nhịp nhàng và đầy trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền cùng các sở, ban, ngành địa phương, mọi công đoạn trong chiến dịch đều bám sát theo đúng tiến độ và kế hoạch đã đề ra.
Ngay trong ngày 1/7, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) tỉnh Nghệ An đã đồng loạt ra quân, tập trung tổng lực cho công tác lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Đô Lương. Toàn bộ kế hoạch lấy mẫu hài cốt ở nghĩa trang này dự kiến được thực hiện khẩn trương trong vòng 40 ngày. Nơi đây được xác định là nghĩa trang có số lượng mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính và thông tin lớn nhất toàn tỉnh. Với quy mô lên tới hơn 1.300 phần mộ chưa xác định được thông tin, chiếm đến hơn một nửa tổng số mộ cần lấy mẫu của cả chiến dịch, Nghĩa trang liệt sĩ Đô Lương chính là "cứ điểm" trọng điểm quyết định lớn đến tiến độ của toàn tỉnh.
Cập nhật về tiến độ triển khai trên địa bàn, Đại tá Phạm Đình Trung – Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An - cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, các lực lượng chức năng đã nỗ lực hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm tại 4 nghĩa trang với quy mô hơn 230 phần mộ. Tiếp tục hành trình chạy đua với thời gian, ngay trong ngày hôm nay, các tổ công tác đang đồng loạt ra quân trực tiếp tại Nghĩa trang liệt sĩ Đô Lương. Đây là một trong những địa bàn trọng điểm của chiến dịch với khối lượng công việc rất lớn, tập trung cần được lấy mẫu để phục vụ công tác giám định, xác định danh tính.
“Đây là khối lượng công việc lớn, đòi hỏi phải thực hiện chặt chẽ, khoa học và đảm bảo sự tôn nghiêm. Với quyết tâm cao và sự phối hợp các lực lượng, Nghệ An phấn đấu hoàn thành toàn bộ việc lấy mẫu hơn 2.300 phần mộ trước tháng 10, góp phần sớm xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng mong mỏi của thân nhân và người dân cả nước”, Đại tá Phạm Đình Trung nhấn mạnh.
Mỗi mẫu sinh phẩm được thu thập bằng tất cả tấm lòng biết ơn và trách nhiệm thiêng liêng, đảm bảo quy trình diễn ra trang nghiêm, chu đáo, tôn trọng tuyệt đối phong tục địa phương.
Giữa cái nắng gắt của Nghệ An, mỗi thao tác mở "ngôi nhà" của các liệt sĩ đều được lực lượng chức năng thực hiện một cách cẩn trọng, tỉ mỉ và tôn kính.
Dưới sự giám sát nghiêm ngặt của các cơ quan chuyên môn, công tác thu thập mẫu sinh phẩm được tiến hành từng bước một cách thận trọng, nhằm bảo mật tuyệt đối dữ liệu và đảm bảo cơ sở pháp lý vững chắc.
Sau khi hoàn tất công tác số hóa ban đầu, các lực lượng tiến hành cắt mở phần mộ bằng các dụng cụ chuyên dụng.
Sau khi lấy mẫu, toàn bộ hồ sơ dữ liệu sẽ được số hóa và bàn giao cho cơ quan chức năng để tiến hành giám định ADN.
Nghe thông tin Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An tiến hành lấy mẫu ở nghĩa trang liệt sĩ Đô Lương, bác Nguyễn Hữu Thơm, SN 1950, trú tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh – em trai của liệt sĩ Nguyễn Hữu Mùi đã không quản ngại đường xá xa xôi, lập tức bắt xe vào Nghệ An với mong mỏi là xác định được phần mộ của anh trai mình. “Anh Mùi ở đơn vị Đại đội 18, Trung đoàn 165, Sư đoàn 312 hy sinh ở chiến trường phía Tây Lào. Phần mộ của anh đã được đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Đô Lương nhưng bấy lâu nay vẫn chưa xác định được tên và thông tin. Tôi chỉ mong muốn qua chiến dịch lấy mẫu sinh phẩm ADN hài cốt lần này sẽ xác định chính xác được phần mộ của anh trai tôi”.
Hành trình 40 ngày tại Nghĩa trang Đô Lương nói riêng và chiến dịch 500 ngày đêm của tỉnh Nghệ An nói chung không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn, mà còn là trách nhiệm thiêng liêng, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" sâu sắc. Việc đẩy nhanh tiến độ giám định gen sẽ giúp sớm trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ, kịp thời đáp ứng niềm mong mỏi, khắc khoải từ bao năm qua của các thân nhân và nhân dân cả nước
Theo số liệu thống kê, trên địa bàn toàn tỉnh hiện có 116 nghĩa trang liệt sĩ. Trong giai đoạn cao điểm này, các lực lượng chức năng sẽ đặc biệt tập trung tại 32 nghĩa trang trọng điểm để tiến hành khai quật, lấy mẫu sinh phẩm hài cốt phục vụ cho công tác giám định ADN. Đây là một chiến dịch quy mô lớn với tổng số hơn 2.300 phần mộ cần được xác định danh tính, mở ra hy vọng đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với tên tuổi vốn có và đoàn tụ cùng gia đình.
Tác giả: Hà Thị Hằng
Nguồn tin: nguoiduatin.vn