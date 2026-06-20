'Chạy đua' với thời gian, xác định danh tính gần 2.500 hài cốt liệt sĩ ở Nghệ An

Lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hưng Nguyên.

Những ngày qua, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) tỉnh Nghệ An triển khai lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh để phục vụ công tác giám định ADN.

Đại tá Phan Quốc Hùng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh) cho biết, toàn tỉnh có 2.478 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, đang an táng tại 32 nghĩa trang liệt sĩ.

Thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An tham mưu triển khai việc lấy mẫu sinh phẩm đối với toàn bộ các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin.

Việc lấy mẫu được phấn đấu hoàn thành trong tháng 10/2026, tạo cơ sở phục vụ công tác giám định ADN và xác định danh tính các liệt sĩ.

Lực lượng chức năng lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Nghi Lộc.

Cùng với việc lấy mẫu sinh phẩm, Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 cũng đặt mục tiêu xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gene thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin.

Đây sẽ là nền tảng quan trọng để đối chiếu, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần đưa tên tuổi các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình và quê hương sau nhiều năm chưa thể xác định được thông tin.

Nghĩa trang Liệt sĩ Hưng Nguyên (xã Lam Thành, Nghệ An) là nơi an nghỉ của 524 liệt sĩ, trong đó còn 13 phần mộ chưa xác định được đầy đủ danh tính. Ban Chỉ đạo 515 tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương lấy mẫu hài cốt đối để giám định ADN.

Trong không khí trang nghiêm, với lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với những người hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, toàn bộ quá trình khai quật, lấy mẫu được thực hiện đúng quy trình chuyên môn và bảo đảm phong tục địa phương.

Ban chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An lấy mẫu hài cốt các liệt sĩ tại 32 nghĩa trang để phục vụ việc giám định ADN.

Theo ông Nguyễn Hoàng Tú, Tổ trưởng Tổ lấy mẫu, Trung tâm Giám định pháp y tỉnh Nghệ An, lấy mẫu sinh phẩm là công đoạn đặc biệt quan trọng trong quá trình xác định danh tính liệt sĩ. Mỗi mẫu xương còn đủ điều kiện để tách chiết ADN đều mang theo hy vọng có thể xác định được danh tính và đưa các anh trở về với gia đình.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều hài cốt đã được an táng hàng chục năm, các mẫu xương bị phong hóa, mục mủn nên không còn đủ điều kiện để giám định ADN. Điều này khiến những người trực tiếp thực hiện công việc không khỏi trăn trở, bởi cơ hội xác định danh tính cho các liệt sĩ trong những trường hợp này ngày càng thu hẹp.

Đối với những mẫu hài cốt còn bảo đảm chất lượng, toàn bộ quy trình từ khai quật, lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển đến bàn giao đều được thực hiện khép kín, đúng quy định chuyên môn.

Đồng thời, thông tin về từng phần mộ và mẫu hài cốt được số hóa, cập nhật vào cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý, đối chiếu và xác định danh tính trong thời gian tới.

Sau khi hoàn tất việc lấy mẫu ADN, các phần mộ được hoàn nguyên, chăm sóc chu đáo với niềm hy vọng rằng, sau chiến dịch đặc biệt này, sẽ có thêm nhiều liệt sĩ được xác định danh tính, để tên tuổi các anh được trở về cùng gia đình, quê hương.

Việc lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN là nhiệm vụ mang ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc, góp phần từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng nguyện vọng tha thiết của thân nhân các gia đình liệt sĩ trên cả nước.

Hoạt động này cũng tiếp tục cụ thể hóa mục tiêu của "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", đồng thời thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tác giả: Phạm Tâm

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn