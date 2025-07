Tin vui cho người thích ăn nhãn

Nhãn là trái cây nhiệt đới có rất nhiều công dụng cho sức khỏe. Ảnh: Freepik.

Nhãn là trái cây nhiệt đới phổ biến thuộc họ Bồ hòn (Sapindaceae), chủ yếu được tìm thấy châu Á. Nó nổi tiếng với vị ngọt, hương thơm, có thể ăn tươi hoặc khô.

Theo tạp chí Health, vì giàu vitamin C và các chất dinh dưỡng khác, nhãn có thể mang lại những lợi ích sau cho sức khỏe.

Tăng cường miễn dịch

Quả nhãn chứa nhiều vitamin C, có thể hỗ trợ hệ miễn dịch. Một quả nhãn tươi chứa 2,69 mg vitamin C, tương đương khoảng 3% giá trị vitamin C cần thiết hàng ngày. Vitamin C giúp sản sinh tế bào bạch cầu, chữa lành vết thương và giảm viêm.

Ăn nhãn có thể giúp tăng cường hệ miễn dịch tự nhiên của cơ thể và tăng cường khả năng miễn dịch tổng thể. Khẩu phần ăn thông thường cho nhãn là 20 quả, khiến nó trở thành nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời.

Giàu chất chống oxy hóa

Quả nhãn chứa nhiều chất chống oxy hóa, bao gồm polyphenol và flavonoid, giúp chống lại các gốc tự do và stress oxy hóa trong cơ thể. Các hợp chất này có thể giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào và bảo vệ chống lại các bệnh mạn tính bằng cách chống viêm và hỗ trợ hệ miễn dịch tự nhiên của cơ thể.

Hàm lượng vitamin C cao trong quả nhãn cũng có thể tăng cường đặc tính chống oxy hóa.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Nhãn là nguồn cung cấp kali dồi dào, chất thiết yếu cho sự co cơ và chức năng tim. Thiếu kali có thể gây ra nhịp tim không đều và ảnh hưởng tiêu cực đến huyết áp.

Mặc dù nhãn có thể không chứa nhiều chất xơ trong mỗi khẩu phần, mỗi gam nhãn đều góp phần vào mục tiêu hàng ngày, từ đó hỗ trợ mức cholesterol lành mạnh. Việc bổ sung nhãn vào chế độ ăn uống lành mạnh góp phần cải thiện sức khỏe tim mạch tổng thể, hỗ trợ hệ tuần hoàn và có khả năng giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Kiểm soát cân nặng

Nhãn ít calo và có hương vị thơm ngon, là lựa chọn hữu ích cho những người đang theo dõi lượng calo tổng thể. Vị ngọt tự nhiên của nhãn có thể giúp thỏa mãn cơn thèm đường mà không chứa quá nhiều calo như đồ ăn vặt chế biến sẵn khác.

Quả nhãn tươi cũng chứa khoảng 82% nước theo trọng lượng, giúp bạn cảm thấy no và hỗ trợ tiêu hóa khỏe mạnh giữa các bữa ăn, dù dùng làm đồ ăn nhẹ hay một phần của bữa ăn chính.

Nhãn có thể được chế biến thành rất nhiều món ngon, đa dạng. Ảnh: Foodaciously.

Rủi ro khi ăn nhãn

Quả nhãn là trái cây giàu carbohydrate. Những người có tiền sử bệnh tiểu đường hoặc đang kiểm soát lượng đường trong máu nên ăn nhãn ở mức độ vừa phải để tránh tiêu thụ quá nhiều carbohydrate, có thể dẫn đến tăng đột biến lượng đường trong máu không mong muốn.

Ăn quá nhiều nhãn dễ gây ra các triệu chứng đường tiêu hóa (GI) như đầy hơi và phân lỏng. Ăn một lượng lớn nhãn trong một lần có thể gây rối loạn tiêu hóa, đặc biệt là đối với những người không quen ăn các loại trái cây giàu chất xơ.

Nhãn thường được dung nạp tốt và an toàn cho người trưởng thành khỏe mạnh trung bình, nhưng nên cân bằng với chế độ ăn uống đa dạng.

Những người không chắc chắn về tình trạng dị ứng của mình nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ăn nhãn. Mặc dù hiếm, phản ứng dị ứng vẫn có thể xảy ra. Những người có tiền sử dị ứng với trái cây nhiệt đới có thể cần tránh dùng nhãn, vì nhãn gây ra các triệu chứng như ngứa, sưng hoặc khó tiêu.

- Cách ăn nhãn cân bằng, đa dạng:

Thưởng thức nhãn tươi như món ăn nhẹ bổ dưỡng hoặc kết hợp với các loại trái cây khác

Thêm nhãn vào sinh tố, trà hoặc nước ép để tăng tác động dinh dưỡng

Bảo quản quả nhãn tươi trong tủ lạnh để kéo dài thời hạn sử dụng

Để bảo quản lâu hơn, bạn có thể bóc vỏ nhãn và đặt chúng vào ngăn đá. Sau khi nhãn đông lạnh, cho vào hộp kín khí để giữ được độ tươi ngon trong ngăn đá đến 2 tuần

Long nhãn khô có thể được ngâm trong nước nóng để pha trà giúp thư giãn

Nhãn khô hoặc nhãn sấy khô có thể được bảo quản trong hộp kín ở nơi thoáng mát, tối.

