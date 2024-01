Tiết lộ hình ảnh dàn nghệ sĩ tập luyện Táo quân 2024

Nghệ sĩ Chí Trung chia sẻ trên Dân Trí, Táo quân 2024 do nghệ sĩ Trần Lực làm đạo diễn. Tuy nhiên sau đó, chia sẻ trên Tiền Phong, Trần Lực lại cho biết: 'Năm nay tôi chưa có duyên với Táo quân'. Sau đó, theo An Ninh Thủ Đô, Trần Lực vẫn làm đạo diễn Táo quân 2024. Ảnh: An Ninh Thủ Đô.