Bế mạc kỳ họp thứ 31, HĐND tỉnh khóa XVIII

19 dự thảo nghị quyết HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 31: 1. Nghị quyết về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 25, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 2. Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh Nghệ An năm 2026. 3. Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về việc thực hiện công tác quy hoạch, sắp xếp mạng lưới trường lớp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 4. Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh. 5. Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025. 6. Nghị quyết về việc giao điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2025 (bao gồm kế hoạch đầu tư công năm 2024 đượс сấр сó thẩm quyền kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2025) сủа ngân sách сấр huyện vào ngân sách сấр tỉnh hoặc ngân sách сấр хã. 7. Nghị quyết bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024 và phê chuẩn quyết toán thu ngân sách trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2024 của tỉnh Nghệ An. 8. Nghị quyết điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2025 sau khi sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp. 9. Nghị quyết quy định mức thu phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 10. Nghị quyết ban hành quy định phân cấp nguồn thu ngân sách nhà nước, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2025. 11. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh quy định một số mức chi công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 12. Nghị quyết quy định thẩm quyền quyết định việc đầu tư, mua sắm đối với các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nghệ An. 13. Nghị quyết cho ý kiến về việc sửa đổi tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 14. Nghị quyết thông qua danh mục dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 15. Nghị quyết về thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Nghệ An đến năm 2030. 16. Nghị quyết quy định nội dung, mức chi hỗ trợ hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 17. Nghị quyết quy định nội dung, mức chi tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức; xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 18. Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 19. Nghị quyết về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2025 để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn miền Tây tỉnh Nghệ An (đợt 2).