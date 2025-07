UBND tỉnh trình kỳ họp 31 HĐND tỉnh 15 dự thảo nghị quyết chuyên đề

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trình bày báo cáo tóm tắt nội dung các dự thảo Nghị quyết

Đó là dự thảo Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2025; dự thảo Nghị quyết điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch đầu tư công năm 2025 (bao gồm Kế hoạch đầu tư công năm 2024 được cấp có thẩm quyền kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2025) của ngân sách cấp huyện vào ngân sách cấp tỉnh hoặc ngân sách cấp xã.

Trình kỳ họp dự thảo Nghị quyết bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024 và phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2024 của tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh đề xuất bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024 số tăng thu ngân sách địa phương năm 2024 là 9.492.388 triệu đồng.

Chủ tịch HĐND các xã, phường tham dự kỳ họp

Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2025 sau khi sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp. Theo đó, điều chỉnh tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 17.726.369 triệu đồng; trong đó, ngân sách cấp tỉnh là 10.075.462 triệu đồng, ngân sách cấp xã là 7.650.907 triệu đồng. Tổng chi ngân sách địa phương là 41.991.268 triệu đồng; trong đó điều chỉnh chi ngân sách cấp tỉnh là 26.096.016 triệu đồng, chi ngân sách cấp xã là 15.895.252 triệu đồng.

Tại kỳ họp này, UBND tỉnh trình kỳ họp các dự thảo Nghị quyết quan trọng khác như dự thảo Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An; dự thảo Nghị quyết về bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2025 để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn miền Tây tỉnh Nghệ An (đợt 2); dự thảo Nghị quyết về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Nghệ An đến năm 2030...

Về dự thảo Nghị quyết quy định phân cấp nguồn thu ngân sách nhà nước, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2025, lãnh đạo UBND tỉnh cho biết, phân cấp nguồn thu ngân sách: Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh gồm cả nguồn thu cấp huyện trước sắp xếp. Tiền sử dụng đất phát sinh 6 tháng cuối năm 2025 tại các huyện, thành phố, thị xã được điều tiết về tỉnh để phân bổ có mục tiêu cho các xã tiếp nhận công trình, dự án từ cấp huyện. Nguồn thu ngân sách cấp xã được phân cấp trên cơ sở cộng gộp nguồn thu các xã trước sắp xếp thực hiện sáp nhập để thành lập đơn vị hành chính cấp xã mới.

Về quy định về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương: Cơ bản giữ nguyên theo quy định hiện hành, đồng thời thực hiện điều chỉnh đảm bảo phù hợp với chính quyền địa phương 02 cấp.

Về phân cấp nhiệm vụ chi, cấp tỉnh: Nhiệm vụ chi ngân sách cấp tỉnh bao gồm cả phần chi của cấp tỉnh và cấp huyện trước sắp xếp, được điều chỉnh phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Cụ thể bổ sung cho giáo dục trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên; chi đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế – xã hội từng do cấp huyện quản lý; chi đầu tư các công trình thủy lợi, giao thông liên xã và dự án cấp huyện đã phê duyệt trước sắp xếp; chi bổ sung cho cấp xã thực hiện nhiệm vụ được giao thay cấp huyện sau sắp xếp.

Nhiệm vụ chi ngân sách cấp xã bao gồm cả phần chi của cấp xã trước sắp xếp, được điều chỉnh phù hợp với mô hình chính quyền 2 cấp. Cụ thể bổ sung: Chi cho trạm y tế cấp xã; chi cho các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; chi hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập do cấp xã quản lý.

Tác giả: NPV

Nguồn tin: nghean.gov.vn