Tiến Linh ghi bàn, phản lưới, rồi nhìn đội mới ca khúc khải hoàn

Tiến Linh ghi bàn thắng mở tỉ số cho cả hai đội CA TP.HCM và Becamex TP.HCM. Ảnh: CA TP.HCM.

Trận đấu trên sân Bình Dương đánh dấu ngày trở về đầy cảm xúc của Tiến Linh, khi anh lần đầu tiên đối đầu với Becamex TP.HCM - nơi đã gắn bó suốt phần lớn sự nghiệp và tạo dựng tên tuổi. Ngay phút thứ 7, chân sút sinh năm 1997 khiến khán đài sân Bình Dương lặng đi với pha đánh đầu hiểm hóc sau đường tạt bóng chuẩn xác của Makrillos. Dù ghi bàn mở tỷ số, Tiến Linh không ăn mừng, thay vào đó anh giơ tay xin lỗi người hâm mộ đội bóng cũ.

Sau bàn mở tỷ số, CA TP.HCM nắm lợi thế trong suốt hiệp một. Tuy nhiên, kịch tính xuất hiện ngay đầu hiệp hai khi Tiến Linh vô tình trở thành “tội đồ”. Trong tình huống tham gia phòng ngự phạt góc, nỗ lực cản phá của anh biến thành pha phản lưới nhà.

Rất may cho đội khách, Nguyễn Thái Quốc Cường nhanh chóng sửa sai cho đàn anh bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 59. Đây là bàn thắng cho thấy sự trưởng thành của cầu thủ trẻ từng được kỳ vọng nhiều từ lò HAGL.

Khi trận đấu trôi về cuối, cầu thủ vào sân thay người Văn Bình khép lại chiến thắng cho CA TP.HCM bằng cú dứt điểm gọn gàng, ấn định tỷ số 3-1. Kết quả này giúp thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức vươn lên vị trí thứ hai với 10 điểm sau 5 vòng đấu, tạm thời bám sát nhóm đầu.

Ngược lại, Becamex TP.HCM rơi vào khủng hoảng khi nhận thất bại thứ ba liên tiếp. Đội bóng đất Thủ hiện chỉ có 3 điểm và đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng, báo hiệu mùa giải nhiều khó khăn phía trước.

Ở trận đấu cùng giờ, SLNA và Hà Tĩnh chia điểm với tỷ số 1-1 trên sân Vinh, khiến cục diện nhóm giữa bảng xếp hạng vẫn sít sao sau vòng 4.

Tác giả: Kiều Oanh

Nguồn tin: znews.vn