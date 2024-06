Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An chúc mừng Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.



Thăm chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, người lao động Báo Nghệ An, Hội Nhà báo tỉnh và Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại tỉnh Nghệ An, thay mặt cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị các cấp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp của báo chí trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong thời gian vừa qua.

Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An tặng hoa chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, người lao động Báo Nghệ An.



Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An mong muốn Báo Nghệ An, Hội Nhà báo tỉnh và Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại tỉnh Nghệ An trong thời gian tới tiếp tục thực thực hiện tốt chức năng, vai trò của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Trong đó, tính cách mạng trong hoạt động báo chí phải bám sát sự thay đổi về hoàn cảnh xã hội, điều kiện kinh tế, các vấn đề chính trị-xã hội theo từng thời kỳ. Các cơ quan, nhà báo, phóng viên phải thực hiện đầy đủ tính cách mạng trong hoạt động báo chí.

Mặt khác, các cơ quan báo chí cũng phải thực hiện nhiệm vụ phục vụ cách mạng để xã hội đồng thuận, đồng tình, quyết tâm thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, chủ trương, đường lối, nghị quyết của các cấp ủy Đảng về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An mong muốn các nhà báo, phóng viên tiếp tục nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, trách nhiệm, kỹ năng của người làm báo để đấu tranh với truyền thông "bẩn", nhất là trong môi trường đa phương tiện như hiện nay.

Đặc biệt, các nhà báo, phóng viên luôn giữ được hình ảnh, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo trên các trang mạng xã hội; trung thành với lý tưởng, sự nghiệp của Đảng; có bản lĩnh chính trị vững vàng.

Trong thời đại công nghệ phát triển như hiện nay, những người làm báo trên địa bàn tỉnh cần ứng dụng và phát huy tối đa các thế mạnh để từ đó nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của báo chí cách mạng trong giai đoạn hiện nay.

Tặng hoa và chúc mừng Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An.

Hội Nhà báo tỉnh, Báo Nghệ An, Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Nghệ An tiếp tục bám sát chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và phối hợp nhịp nhàng để tuyên truyền sâu, rộng những nhiệm vụ, sự kiện của địa phương từ đó tạo sự đồng thuận xã hội trong việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An nhấn mạnh.

Thay mặt các cơ quan báo chí, Tổng Biên tập Báo Nghệ An Ngô Đức Kiên cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, đặc biệt là các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo tỉnh; đồng thời hứa sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ những người làm báo thực hiện tốt hơn nhiệm vụ, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển của tỉnh nhà; nhấn mạnh vinh dự khi được làm báo trên quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Người sáng lập nền báo chí cách mạng Việt Nam,

Tặng hoa và chúc mừng Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Nghệ An.



Tổng Biên tập Báo Nghệ An cho rằng, những người làm báo luôn ý thức có trách nhiệm, trước hết là hội viên, đảng viên, phóng viên đối với tỉnh Nghệ An, địa phương giàu truyền thống cách mạng, lịch sử hào hùng, văn hóa đậm đà bản sắc, xứng đáng với nền báo chí cách mạng Việt Nam. Bên cạnh thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, các cơ quan, đơn vị báo chí luôn tự đặt mình trước áp lực những yêu cầu, đòi hỏi của cả hệ thống chính trị, của các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn trong thực tiễn đời sống đang diễn ra sôi động, phong phú, đa dạng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong thời gian tới, cán bộ, phóng viên, nhân viên tại Báo Nghệ An, Hội Nhà báo tỉnh, Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Nghệ An xin hứa sẽ nỗ lực hết mình, luôn luôn ở trong tốp đầu các đơn vị thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, thông tin, Tổng biên tập Báo Nghệ An nhấn mạnh.

Tác giả: THÀNH CHÂU

Nguồn tin: Báo Nhân Dân