Thường trực Tỉnh ủy họp bàn một số nội dung theo thẩm quyền

Sẽ tổ chức lễ khởi công xây dựng các trường học liên cấp TH&THCS tại các xã biên giới vào ngày 9/11/2025

Phiên họp đã nghe báo cáo việc triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới trên địa bàn tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Trung ương liên quan đến việc đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới.

Đến nay, Đảng ủy UBND tỉnh, UBND tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các Sở: GD&ĐT, Xây dựng, Tài chính và các Sở, ngành, đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các xã rà soát thực trạng và đề xuất nhu cầu xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp. Trên cơ sở đề xuất của các đơn vị và địa phương, UBND tỉnh đã có các Văn bản báo cáo Bộ GD&ĐT về nhu cầu đầu tư, xây dựng hoàn thiện cơ sở vật chất trường học cho 21 xã biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh. Đồng thời chỉ đạo UBND các xã rà soát, lựa chọn, đề xuất vị trí, quy mô dự kiến xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp. Vừa qua, tỉnh đã tổ chức lễ khởi công xây dựng Trường PTNT liên cấp TH&THCS Na Ngoi tại xã Na Ngoi.

UBND tỉnh quyết tâm hoàn thành việc khởi công xây dựng các trường học (thí điểm) trong năm 2025 và hoàn thành trước ngày 30/8/2026. Trong đó, lễ khởi công xây dựng các trường học liên cấp TH&THCS tại các xã biên giới sẽ diễn ra đồng loạt trên cả nước vào ngày 9/11/2025 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Trong đợt này tỉnh Nghệ An triển khai tại 09 xã; điểm cầu chính tổ chức tại Trường PTNT liên cấp TH&THCS Hạnh Lâm, xã Hạnh Lâm; các điểm cầu truyền hình trực tuyến tại 8 Trường PTNT liên cấp TH&PHCS các xã: Nhôn Mai, Keng Đu, Bắc Lý, Môn Sơn, Quế Phong, Tam Thái, Anh Sơn, Tri Lễ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị cần thành lập Ban chỉ đạo để theo dõi việc thực hiện dự án hàng tuần, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy nghe tiến độ thực hiện hàng tháng

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cho rằng cần vừa thực hiện dự án xây dựng trường vừa thực hiện cập nhật lại quy hoạch đất đai để đảm bảo tiến độ đề ra

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Võ Thị Minh Sinh đề nghị cần thực hiện xây dựng trường liên cấp gắn với phát động phong trào "Cả nước vì học sinh biên giới thân yêu" để chương trình lan tỏa trong toàn cộng đồng xã hội

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền cho biết hiện có thiết kế mẫu dạng mở để các địa phương thực hiện, tuy nhiên cần nghiên cứu thêm để có hướng dẫn cụ thể, phù hợp với từng địa phương

Giám đốc Sở Xây dựng Phạm Hồng Quang nêu khó khăn trong việc lựa chọn vị trí xây dựng trường để vừa đảm bảo không bị sạt lở, vừa đủ diện tích để xây dựng trường liên cấp

Góp ý về nội dung này, theo các đại biểu, trong quá trình triển khai thực hiện có các khó khăn về xác định vị trí, địa điểm, diện tích đất đai, các quy hoạch đất đai liên quan đến mặt bằng để thực hiện xây dựng trường (do diện tích tối thiểu cho trường liên cấp không thể nhỏ hơn 5 ha)… Về vấn đề về thiết kế và quy mô mẫu, Bộ Xây dựng đã gửi thiết kế mẫu trường liên cấp về, nhưng do mẫu thiết kế này áp dụng cho nhiều khu vực (hải đảo, miền núi) nên cần nghiên cứu thêm hướng dẫn cụ thể để phù hợp với từng địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung phát biểu

Qua nghe báo cáo và ý kiến phát biểu của các đại biểu, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung ghi nhận và đánh giá cao kết quả các cơ quan đã triển khai trong thời gian vừa qua; đồng thời cũng đã chỉ ra được một số khó khăn, vướng mắc để tìm biện pháp khắc phục.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương xác định rõ các địa điểm, vị trí, diện tích mặt bằng, cố gắng có được mặt bằng tối thiểu từ 5 đến 10 ha theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong trường hợp không đảm bảo diện tích, phải chủ động đề xuất hướng giải quyết linh hoạt; có thể lựa chọn một điểm cho trường và một vị trí khác gần đó cho khu nội trú/nhà ở. Tất cả các địa điểm được lựa chọn xây dựng trường phải xác định yếu tố đảm bảo an toàn tuyệt đối, tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở; đây là yếu tố tiên quyết.

UBND tỉnh chủ động rà soát các địa điểm, nguồn gốc đất đai, thực hiện theo nguyên tắc vừa cho thực hiện xây dựng trường, vừa chuyển đổi đất đai, sau đó cập nhật lại quy hoạch đất đai để đảm bảo tiến độ thực hiện. Các điều kiện về hạ tầng giao thông, điện, nước, thông tin… phải được xác định đồng bộ với diện tích đất xây dựng trường. UBND tỉnh chỉ đạo rà soát các thủ tục đầu tư, căn cứ các quy định hiện nay và chỉ đạo của Trung ương để đề xuất đơn giản các bước, đáp ứng thực hiện chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới trên địa bàn tỉnh theo đúng tiến độ.

Bên cạnh nguồn lực Trung ương cấp, cần xác định thêm nguồn lực của địa phương để đảm bảo kinh phí thực hiện theo tiến độ. Đồng thời cần huy động nguồn lực về nhân lực, các lực lượng tại chỗ (như công an, quân đội, lực lượng thanh niên) để hỗ trợ thực hiện. Cần xác định kế hoạch lộ trình hết sức chi tiết để triển khai thực hiện dự án, đặc biệt 10 trường hoàn thành trước ngày 30/8/2026, 11 trường còn lại thực hiện trong thời gian tiếp theo.

Về việc tổ chức lễ khởi công đồng loạt trên địa bàn toàn quốc, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh giao các Sở, ngành rà soát, đảm bảo thực hiện đúng theo chương trình, kế hoạch, ý nghĩa của hoạt động này. Đây là chủ trương hết sức quan trọng, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện cần báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ về tiến độ thực hiện trong từng tháng để có chỉ đạo kịp thời, hiệu quả trong quá trình thực hiện.

Đảm bảo rõ đầu mối, rõ người, rõ việc, hiệu lực, hiệu quả

Tiếp đó, phiên họp đã nghe và cho ý kiến Báo cáo phương án tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy khối chính quyền tỉnh Nghệ An.

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung đánh giá cao việc chuẩn bị, rà soát đầy đủ, rõ ràng về thực trạng bộ máy tổ chức, tổng hợp được đề xuất, kiến nghị của các Sở, ngành. Đối với phương án sắp xếp đối với các tổ chức bên trong của các Sở, ngành, đề nghị tiếp tục có sự rà soát trong thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy với tinh thần đảm bảo chức năng, nhiệm vụ được sắp xếp rõ ràng, để các tổ chức bên trong tham mưu cho các Sở, ngành thực hiện chức năng quản lý nhà nước hiệu quả; trong phân công đảm bảo rõ đầu mối, rõ người, rõ việc, một đầu mối thực hiện nhiều việc để đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước.

Các đơn vị trực thuộc Sở (trừ Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế) rà soát, sắp xếp gọn đầu mối cơ bản đảm bảo tinh thần chỉ đạo của Trung ương là mỗi đơn vị có 01 đơn vị sự nghiệp công, các đơn vị còn lại tự chủ chi thường xuyên. Đối với các đơn vị chưa thực hiện, cần có lộ trình thời gian thực hiện, cần sắp xếp các đơn vị có cùng chức năng, nhiệm vụ với quan điểm thực hiện là đơn vị trùng lặp về nhiệm vụ có thể sắp xếp được thì phải sắp xếp; cần giảm mạnh đầu mối, khắc phục tình trạng chồng chéo, dàn trải. Các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh tiếp tục rà soát để sắp xếp theo hướng nếu không giảm được đầu mối thì cũng phải giảm được đầu mối bên trong. Cần nghiên cứu việc sắp xếp của các địa phương có sự tương đồng để thực hiện phù hợp.

Về nội dung kết quả tiếp nhận, điều động, biệt phái cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp, theo Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung, hiện còn khó khăn trong việc bố trí, sắp xếp cán bộ thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp; đặc biệt là việc đảm bảo bố trí biên chế cân bằng để triển khai các công việc trong các xã giữa đồng bằng, miền núi, giữa các xã và nội bộ các xã còn đang nhiều bất cập.

Thống nhất với báo cáo và phương pháp thực hiện, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Đảng ủy UBND tỉnh thực hiện việc biệt phái cán bộ, công chức, viên chức theo phân cấp đảm bảo đúng quy định. Việc triển khai phải có kế hoạch, lộ trình cụ thể để thực hiện, trước mắt kiên quyết thực hiện việc điều động, sắp xếp lại từ nơi thừa sang nơi thiếu. Đồng thời yêu cầu các đảng ủy xã, phường lập danh sách cán bộ hiện có, cán bộ thừa phải sắp xếp, báo cáo UBND tỉnh để nắm danh sách, trên cơ sở đó xem xét việc bố trí, sắp xếp. Việc rà soát phải đánh giá rõ số biên chế thừa, phù hợp với vị trí việc làm tại các xã đang còn thiếu.

Các Sở, ngành rà soát lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, lập danh sách bố trí 5% cán bộ công chức, viên chức để điều động, biệt phái, tăng cường về các xã, trước mắt ưu tiên bố trí đủ các vị trí lãnh đạo của các xã. Đối với các vị trí việc làm chuyên môn còn thiếu thì thực hiện theo nguyên tắc tiếp cận thực tế nhu cầu của địa phương. Về thời gian biệt phái, tối thiểu 6 tháng và tối đa 3 năm theo quy định. Hàng tháng, giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy (nếu cần thiết) để có sự chỉ đạo thực hiện. Trong thời gian tới, giao trách nhiệm cho từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh được phân công phụ trách địa phương, gắn trách nhiệm với từng địa bàn để theo dõi, nắm bắt tình hình nhiệm vụ để có ý kiến, từ đó đảm bảo việc bố trí cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị hành chính cấp xã đảm bảo thực hiện nhiệm vụ hiệu quả.

Cũng trong sáng nay, phiên họp đã nghe và cho ý kiến về tình hình triển khai thực hiện Dự án tu bổ, tôn tạo di tích nhà thờ và mộ đồng chí Hồ Tùng Mậu, tại xã Quỳnh Anh. Theo đó, việc thực hiện dự án là nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa quốc gia; tưởng nhớ và tôn vinh những người có công với đất nước, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 19 tỷ đồng.

