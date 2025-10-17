Thường trực Tỉnh ủy giao ban với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

Quang cảnh hội nghị

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thơm báo cáo

Trong quý III, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của từng đơn vị để chủ động triển khai thực hiện. Trong đó, tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia sản xuất, kinh doanh, phòng chống và khắc phục thiệt hại thiên tai, dịch bệnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Đồng thời, tổ chức các hoạt động thiết thực, tích cực tham gia góp ý văn kiện đại hội Đảng các cấp, góp phần thành công Đại hội đại biểu cấp xã và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Hoàn thành Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã, phường theo đúng kế hoạch.

Các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh ban hành hướng dẫn công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội cấp xã, phường nhiệm kỳ 2025 - 2030, triển khai xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội cấp tỉnh. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt các hoạt động chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách, đặc biệt là các hoạt động thiện nguyện giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả của hoàn lưu cơn bão số 3, cơn bão số 5 và số 10.

Liên đoàn lao động tổ chức đồng loạt “Bữa cơm Công đoàn” được các cấp công đoàn và công nhân lao động hưởng ứng. Hội Nông dân chuẩn bị các nội dung cho Đại hội Thi đua yêu nước Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI, tổ chức bàn giao quản lý dự án vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân,… Hội Phụ nữ tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025 và chính thức phát động phong trào "Bình dân học vụ số" trong các cấp Hội.

Tỉnh đoàn tổ chức hoạt động hỗ trợ người dân tại Trung tâm phục vụ hành chính công và các hoạt động an sinh xã hội khác; triển khai các hoạt động cao điểm trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2025. Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh tập trung tuyên truyền, vận động hội viên, cộng tác viên tích cực hưởng ứng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật. Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân, đưa hình ảnh con người và tiềm năng Nghệ An với các nước trên thế giới. Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh tuyên truyền kịp thời các văn bản quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước đến các hội thành viên;...

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Thị Thu Hương báo cáo về công tác chỉ đạo Đại hội MTTQ cấp xã và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQ cấp tỉnh

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hoàng Thị Thu Hiền báo cáo về một số khó khăn về công tác cán bộ phụ nữ cấp xã

Đại diện Hội Cựu Chiến binh tỉnh báo cáo về thời gian diễn ra Đại hội Hội cựu chiến binh và cơ cấu tổ chức Hội cấp xã

Chủ tịch Hội liên hiệp VHNT tỉnh Hồ Mậu Thanh đề nghị được áp dụng một số chế độ chính sách đã được Trung ương ban hành

Tại hội nghị, lãnh đạo MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội đã báo cáo làm rõ một số khó khăn trong quá trình hoạt động liên quan đến đội ngũ cán bộ MTTQ và các đoàn thể - chính trị cấp xã; công tác tổ chức Đại hội trong hệ thống MTTQ và các tổ chức đoàn thể - chính trị xã hội cấp xã, tiến tới Đại hội cấp tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm và kết quả làm việc trong quý III của MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội. Đồng thời chia sẻ những khó khăn ban đầu khi thực hiện việc sáp nhập, vận hành chính quyền địa phương 02 cấp.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng hoan nghênh và đánh giá cao MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã làm rất tốt công tác tuyên truyền về Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra tình trạng bão chồng bão, lũ chồng lũ, thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra. Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc tích cực kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ nhân dân khắc phục thiên tai, sớm ổn định tình hình.

Về nhiệm vụ trong quý IV, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh đề nghị MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung dẩy mạnh tuyên truyền về kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; chủ động xây dựng và đề xuất đề án, đề tài, nhiệm vụ thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình trên tinh thần 6 rõ “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ thẩm quyền, rõ nguồn lực”.

Tập trug lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành Đại hội MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đảm bảo tiến độ. Cho biết về thời gian bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra sớm hơn 3 tháng so với những nhiệm kỳ trước, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phối hợp sớm ban hành Kế hoạch tổ chức bầu cử; UBND tỉnh trong phạm vi, quyền hạn của mình có trách phối hợp với Thường trực HĐND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức phụ trách bầu cử để tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND nhiệm kỳ 2026-2031 thành công, trong đó, sớm bố trí kinh phí kịp thời cho UBND cấp xã để các địa phương chuẩn bị cho công tác bầu cử.

Về khắc phục hậu quả sau thiên tai, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh quyết liệt chỉ đạo khắc phục trong vấn đề vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, nước sạch để đảm bảo sức khỏe cho nhân dân; sớm có kế hoạch khôi phục sản xuất cho bà con. Cùng với đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ khẩn trương tham mưu phân bổ kinh phí cứu trợ và kinh phí Quỹ người nghèo để các địa phương, các tổ chức hội thực hiện khôi phục sản xuất, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, nhất là trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi... để tạo sinh kế cho bà con nhân dân.

Về công tác tổ chức bộ máy, biên chế ở cơ sở, Phó Bí thư Tỉnh đề nghị UBND tỉnh rà soát, kiểm tra và thực hiện chi trả chế độ cho những cán bộ đã nghỉ việc do thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính. Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với các xã, phường, Ủy ban MTTQ tỉnh rà soát các chức danh cán bộ chuyên trách, không chuyên trách trong khối mặt trận để thực hiện việc bố trí cán bộ phù hợp.

Về công tác chuyển đổi số, Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác chuyển đổi số; kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi số để gắn kết, liên thông nhằm đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành thông suốt. UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương rà soát, kiện toàn nhân rộng Tổ công nghệ số cộng đồng để góp phần thực hiện tốt chính quyền số.

Về tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025, Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương tổ chức các hoạt động thật ý nghĩa để chào mừng các ngày lễ, sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tham mưu các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh tham gia ngày hội để chung vui cùng với bà con nhân dân, nhất là chung vui, động viên bà con ở vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh.

Về các kiến nghị của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng đã trao đổi, trả lời cụ thể và giao UBND tỉnh, các Ban, ngành trả lời, hướng dẫn thực hiện những nội dung thuộc thẩm quyền.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn