Ô tô tông liên hoàn ở Hà Nội, 1 người chết

Chiếc ô tô con nát đầu, bên cạnh là nạn nhân đi xe máy đã tử vong trong vụ tông liên hoàn - Ảnh: HỒNG QUANG

Vụ tông xe liên hoàn xảy ra sáng 10-1 trên cầu vượt Vọng - đường Giải Phóng (Hà Nội).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h45, xe con 5 chỗ do chị P.T.T. (sinh năm 1960, ở Hà Nội) lái hướng Phương Mai - Nguyễn An Ninh.

Khi tới giữa cầu vượt Vọng, ô tô này xảy ra va chạm với xe máy do ông T.T.H. (sinh năm 1963) đi trước cùng chiều.

Sau đó xe này tiếp tục đâm dồn vào 2 ô tô khác. Vụ tông xe làm ông T.T.H. - tài xế xe máy - tử vong tại chỗ.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online khoảng 7h30 cùng ngày, cảnh sát đã phong tỏa một chiều cầu vượt Vọng, xe cộ được phân luồng đi phía dưới gây ùn tắc cục bộ.

Tại hiện trường, 3 ô tô hư hỏng, trong đó một xe con màu đen nát đầu. Chiếc xe máy biến dạng. Nạn nhân nằm sát lan can cầu vượt.

Nguyên nhân vụ việc đang được cảnh sát làm rõ.

Hiện truờng vụ việc được phong tỏa để thực hiện khám nghiệm

Giao thông qua khu vực ùn tắc cục bộ do vào khung giờ cao điểm sáng

Tác giả: Hồng Quang

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ