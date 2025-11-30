Người chuyển nhầm 150 triệu đồng được trả lại tiền

Ngày 28/11, Công an phường Quỳnh Mai (Nghệ An) nhận được thư cảm ơn của anh Ngô Trí Hưng (SN 1986), trú ở phường Thành Vinh (Nghệ An) về việc đã nhận lại 150 triệu đồng do chuyển nhầm.tài khoản.

Anh Ngô Trí Hưng gửi thư cảm ơn đến Công an phường Quỳnh Mai. (Ảnh: Công an Nghệ An)

Theo xác minh, một ngày trước đó anh Hưng trong lúc thực hiện giao dịch chuyển tiền qua app đã vô tình chuyển nhầm 150 triệu đồng vào tài khoản của một người khác.

Dù cố gắng liên hệ với chủ tài khoản nhưng anh Hưng không nhận được phản hồi nên đã liên lạc với Công an phường Quỳnh Mai để nhờ hỗ trợ.

Từ thông tin tiếp nhận, lực lượng làm nhiệm vụ xác minh số tài khoản nói trên của người đàn ông sinh năm 1986 có hộ khẩu phường Quỳnh Mai. Công an phường đã mời người này đến làm việc, tuyên truyền và vận động phối hợp giải quyết theo quy định pháp luật.

Số tiền sau đó đã được người đàn ông nói trên tự nguyện hoàn trả đầy đủ cho chủ nhân.

Vừa qua, Công an xã Giai Lạc (Nghệ An) cũng hỗ trợ xác minh để một người phụ nữ trú tại thành phố Hà Nội nhận lại khoản tiền 400 triệu đồng đã chuyển nhầm vào tài khoản một người ở Nghệ An.

Tác giả: Bá Thăng- CTV Hải Chi

Nguồn tin: vov.vn