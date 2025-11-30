Giám đốc doanh nghiệp thi công đường cao tốc Quy Nhơn – Chí Thạnh bị truy đuổi, hành hung

Ngày 30-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Gia Lai đã phát thông báo tìm người làm chứng liên quan vụ giám đốc một doanh nghiệp thi công dự án cao tốc Quy Nhơn – Chí Thạnh bị nhóm người lạ tấn công.

Tuyến cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh nơi xảy ra vụ việc.

Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai tiếp nhận trình báo của ông Trần Việt Dũng, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư xây dựng công trình giao thông Việt Nam. Doanh nghiệp của ông Dũng tham gia một phần hạng mục thi công tuyến cao tốc Quy Nhơn – Chí Thạnh.

Theo trình bày của ông Dũng, vào ngày 23-7-2025, khi đang có mặt tại khu vực công trình thuộc tổ 1, khu phố 8, phường Quy Nhơn Tây, ông bất ngờ bị một nhóm nam giới chưa rõ lai lịch lao vào hành hung.

Khi bỏ chạy khỏi hiện trường, ông tiếp tục bị nhóm này điều khiển mô tô đuổi theo. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác minh, truy tìm nhóm đối tượng liên quan.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đề nghị ai chứng kiến hoặc biết thông tin về vụ việc sớm liên hệ với Cơ quan CSĐT. Lực lượng công an cam kết bảo mật tuyệt đối danh tính người cung cấp thông tin theo quy định pháp luật.

Thông tin liên hệ: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai, 144 Cần Vương, phường Quy Nhơn Nam. Điều tra viên: Võ Phạm Tuấn – SĐT: 0931.489.468.

Tác giả: Đức Anh - Hoàng Thanh

Nguồn tin: Báo Người lao động