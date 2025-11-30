Hot girl Nghệ An cưới sau 3 tháng công khai hẹn hò

Vốn kín tiếng trong chuyện tình cảm, Ngọc Nữ lần đầu công khai hình ảnh về nửa kia vào đầu tháng 9.

Hôm 28/11, Nguyễn Ngọc Nữ - hot girl Nghệ An - thông báo chính thức về chung nhà với Nguyễn Huy Hoàng (sinh năm 1990). Bữa tiệc thân mật được tổ chức tại tư gia nhà gái vào tối cùng ngày.

"Nếu hạnh phúc có dáng hình, chắc chắn sẽ là khoảnh khắc này. Cảm ơn vì đã dõi theo. Cảm ơn vì đã chúc phúc", Ngọc Nữ nhắn gửi đến những người thân, bạn bè và người yêu quý trên mạng xã hội.

Dưới bài đăng, nhiều bạn bè thân quen cũng gửi lời chúc mừng hạnh phúc đến cặp đôi. MC Huyền Trang (Mù Tạt) - bạn gái cầu thủ Đức Huy - nói vui: "Để phần hai mâm nhé". Trong khi đó, bạn gái cầu thủ Văn Thanh là Bích Hạnh dành lời khen "Đẹp quá! Mãi hạnh phúc em nha".

Chuyện tình của Ngọc Nữ và Huy Hoàng cũng được nhiều người ngưỡng mộ. Cặp đôi thông báo kết hôn sau thời gian ngắn công khai chuyện hẹn hò vào ngày 2/9.

Ngọc Nữ và chồng kết hôn sau 3 tháng công khai hẹn hò.

Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 từng chia sẻ rằng cô quen bạn trai trong một lần đi khám sức khỏe. Huy Hoàng là nhà đồng sáng lập một chuỗi phòng khám đa khoa, chuyên về tầm soát ung thư và đột quỵ bằng công nghệ cao tại Hà Nội.

Dù mới hẹn hò ít tháng, cô cho biết quyết định kết hôn của cả hai không phải bồng bột nhất thời mà vì cảm thấy đối phương "là một nửa" của mình.

Nguyễn Ngọc Nữ (sinh năm 1994) nổi tiếng trên mạng khi làm PG trao giải tại cuộc thi Người đẹp Kinh Bắc 2017. Không lâu sau, hot girl quê Nghệ An ghi danh vào cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2017 và giành giải Gương mặt đẹp nhất.

Năm 2018, cô trở lại cuộc thi và được đánh giá là thí sinh nhiều tiềm năng, song lại quyết định rút lui khiến khán giả tiếc nuối. Từ đó đến nay, cô tập trung cho các lĩnh vực kinh doanh riêng. Cô mở thương hiệu thời trang, trang sức, có shop chuyên về nến thơm cao cấp và một tiệm hoa tại Hà Nội.

Tác giả: Đinh Phạm

Ảnh: Nguyễn Ngọc Nữ/Facebook

Nguồn tin: znews.vn