UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 6

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đặng Thanh Tùng báo cáo kết quả thực hiện Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ và các buổi làm việc chuyên đề trong tháng 6/2025

Phiên họp đã nghe các nội dung báo cáo gồm: Báo cáo kết quả thực hiện Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ và các buổi làm việc chuyên đề trong tháng 6/2025; tình hình thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác; tổng hợp nhật ký tham mưu xử lý văn bản của các sở, ban, ngành, đơn vị; Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025; Báo cáo tình hình thực hiện kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025; Báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025.

Giám đốc Sở Tài chính Trịnh Thanh Hải báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Quốc Việt báo cáo tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác thống kê, kiểm kê đất đai, công tác phòng cháy chữa cháy rừng trong dịp nắng nóng cao điểm

Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Trần Thị Mỹ Hạnh báo cáo kế hoạch triển khai kích cầu du lịch mùa thấp điểm

Tại phiên họp, lãnh đạo các Sở, ngành báo cáo các kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2025; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu

Phát biểu kết luận phiên họp, cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo của Sở Tài chính, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đánh giá kinh tế 6 tháng đầu năm 2025 tiếp tục duy trì tích cực và có những điểm sáng. Lĩnh vực văn hoá - xã hội được quan tâm triển khai thực hiện. Tỉnh đã tích cực, khẩn trương thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy; quyết liệt, khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai chính quyền địa phương 2 cấp.

Các ngành, các cấp, các địa phương có nhiều nỗ lực hơn trong công tác quản lý điều hành; 6 tháng đầu năm khối lượng công việc rất lớn, phải dành nhiều thời gian xử lý những vấn đề liên quan để chuẩn bị thực hiện chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương từ 3 cấp sang 2 cấp với yêu cầu rất cao về chất lượng và tiến độ thực hiện. Đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Hoạt động đối ngoại diễn ra sôi nổi, tích cực theo kế hoạch đề ra.

Tập trung cao độ, bám sát cơ sở, thường xuyên theo dõi, hướng dẫn để đưa bộ máy mới vào hoạt động thông suốt, hiệu quả, nhất là ở xã, phường

Trong 6 tháng cuối năm 2025, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đề nghị các Sở, ngành tập trung triển khai thực hiện tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 01/7/2025; bảo đảm bộ máy mới đi vào hoạt động thông suốt, liên tục, hiệu quả, không để gián đoạn công việc; không bỏ trống địa bàn, lĩnh vực, không để ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

Các Tổ công tác tiếp tục triển khai rà soát, nghiên cứu, định hướng việc sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp để đôn đốc, chỉ đạo và nắm bắt tình hình hoạt động của các xã mới.

Các Sở, ngành tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh; tập trung cao độ, bám sát cơ sở, thường xuyên theo dõi, hướng dẫn để đưa bộ máy mới vào hoạt động thông suốt, hiệu quả, nhất là ở xã, phường.

Bên cạnh đó, rà soát, hệ thống hoá các văn bản chỉ đạo điều hành của tỉnh, các văn bản hướng dẫn của ngành để gửi lại cho các địa phương nắm bắt. Tham mưu sửa đổi, bổ sung, thay thế, ban hành mới (nếu cần) các văn bản hiện hành, bảo đảm đồng bộ, thống nhất với các quy định của Trung ương mới ban hành, nhất là 28 Nghị định của Chính phủ mới ban hành về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền giữa các cấp Trung ương, tỉnh và xã, phường. Thành lập các bộ phận thường trực kèm theo đường dây nóng để hướng dẫn, kịp thời hỗ trợ, giải quyết ngay các vấn đề, tình huống phát sinh ở cấp xã mới.

Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục rà soát bảo đảm vận hành các hệ thống thông tin, hạ tầng kỹ thuật, dữ liệu, chuyển đổi số liên thông, đồng bộ nhằm phục vụ ngay công tác quản lý và điều hành của đơn vị hành chính cấp xã thông suốt, hiệu quả, không gián đoạn.

Văn phòng UBND tỉnh phối hợp các Sở, ngành tham mưu tổ chức Hội nghị tập huấn các chuyên đề theo lĩnh vực cho cán bộ công chức sau khi xã mới đi vào hoạt động một thời gian.

Sở Tài chính chủ trì tiếp tục rà soát, tham mưu xử lý trụ sở, tài sản, đất đai dôi dư sau sắp xếp bảo đảm hiệu quả, không để lãng phí trên địa bàn tỉnh.

Rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra từ đầu năm, bám sát kịch bản tăng trưởng

Các Sở, ban, ngành rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra từ đầu năm, bám sát kịch bản tăng trưởng; tiếp tục triển khai quyết liệt các chủ trương, đề ra các biện pháp, giải pháp của từng ngành, lĩnh vực; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2025 đã đề ra (nhất là mục tiêu tăng trưởng 10,5%).

Cùng với đó, các Sở, ngành, địa phương, các Tổ công tác rà soát các lĩnh vực, sản phẩm, dịch vụ còn dư địa để tập trung thúc đẩy tăng trưởng; thường xuyên gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp, người dân để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng góp vào tăng trưởng chung. Tiếp tục đẩy mạnh các động lực tăng trưởng truyền thống, triển khai quyết liệt, có hiệu quả các Nghị quyết mang tính chiến lược của Bộ Chính trị.

Sở Công Thương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tiếp tục tăng cường xử lý hàng giả, hàng kém chất lượng, nhất là thực phẩm không bảo đảm chất lượng, thuốc chữa bệnh giả,… để bảo đảm sức khoẻ nhân dân và củng cố niềm tin về thị trường.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu, chỉ đạo các lực lượng thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn theo phương châm “4 tại chỗ” phù hợp với thực tiễn địa phương; tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, không để gián đoạn trong chỉ đạo ứng phó với thiên tai khi thực hiện sắp xếp lại đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 7

Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở, ngành chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung trình kỳ họp thường lệ giữa năm của HĐND tỉnh (dự kiến diễn ra trong 2 ngày 09-10/7/2025); nhất là tập trung rà soát, chuẩn bị kỹ lưỡng các Báo cáo và dự thảo Nghị quyết đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ; chịu trách nhiệm báo cáo, giải trình, làm rõ những vấn đề mà đại biểu HĐND tỉnh, cử tri, xã hội quan tâm. Sở Tài chính, Sở Công Thương và các Sở, ngành liên quan chuẩn bị nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp.

Tập trung chỉ đạo hoàn thành Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trước ngày 31/7/2025: Tính đến 26/6/2025, còn 543 căn chưa hoàn thành (gồm 390 căn đã khởi công, 153 căn chưa khởi công).

Sở Nội vụ tập trung tham mưu, phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2025) đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Các Sở, ngành thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2025; trong đó lưu ý: Tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân; Sở Tài chính tham mưu tăng cường hoạt động của Tổ công tác về đầu tư công để kiểm tra hiện trường các dự án lớn, giải ngân chậm; phân nhóm các dự án để tập trung chỉ đạo, triển khai; rà soát, điều chuyển kế hoạch vốn từ các dự án không có khả năng giải ngân hết kế hoạch giao.

Tiếp nhận, tổ chức triển khai các dự án sau khi hoàn thành sắp xếp, tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp bảo đảm không để xảy ra tình trạng đứt gãy, gián đoạn trong việc triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường và các ngành liên quan tập trung đôn đốc, phối hợp triển khai các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm đảm bảo tiến độ đề ra (như đường ven biển, hồ chứa nước bản Mồng); rà soát, triển khai các khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Nghệ An. Sở Xây dựng chỉ đạo phòng chuyên môn ưu tiên, tập trung thẩm định các hồ sơ liên quan chương trình hỗ trợ miền Tây; Sở Tài chính khẩn trương tham mưu phân bổ nguồn vốn.

Tập trung chỉ đạo các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, lao động, việc làm, chăm lo đời sống nhân dân

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch, nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch; tuyên truyền kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ; đặc biệt là 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9,...

Sở Y tế đặc biệt chú ý vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh; triển khai kế hoạch hành động cao điểm phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng và COVID-19.

Sở Nội vụ cần có giải pháp khắc phục tình trạng lao động mất việc làm, tình trạng thất nghiệp trong thanh niên; kịp thời hướng dẫn, giải quyết chế độ, chính sách trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy định.

Các Sở, ngành tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính (TTHC); tăng cường công tác quản lý nhà nước; thường xuyên chấn chỉnh tinh thần, thái độ thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, bảo đảm thực sự phục vụ người dân, doanh nghiệp, không để xảy ra tình trạng gây khó khăn, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ, đảm bảo thực hiện TTHC cho người dân, doanh nghiệp thông suốt, hiệu quả, không bị gián đoạn khi sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Giám đốc Sở chịu trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND tỉnh trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương và các công việc được UBND, Chủ tịch UBND tỉnh phân công hoặc ủy quyền.

Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục rà soát bảo đảm vận hành, kết nối hạ tầng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, cơ sở dữ liệu, chính quyền điện tử nhằm phục vụ ngay công tác quản lý và điều hành của đơn vị hành chính cấp xã.

Đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông. Tăng cường công tác phòng chống cháy nổ. Chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình, dư luận đối với các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước để tham mưu giải pháp kịp thời. Thực hiện đúng quy định về tiếp công dân, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, phù hợp thực tiễn.

Chuẩn bị tốt cho công tác Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030. Tập trung xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026. Xây dựng kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030 và kế hoạch năm 2026 bảo đảm có chất lượng, hiệu quả, trong đó phải rà soát kỹ, bảo đảm nhu cầu đầu tư thật sự cần thiết, có sắp xếp thứ tự ưu tiên, lựa chọn các dự án trọng điểm, bức xúc, đầu tư tập trung, trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, manh mún…

