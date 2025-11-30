Nhân viên y tế không cho người mẹ và đứa bé sơ sinh vào trạm y tế tránh lũ đã nhận lỗi

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại hình ảnh một nhóm người lội nước đến Trạm Y tế 1 ở khu phố Ngọc Lãng, phường Tuy Hòa để xin tránh lũ, nhưng nhân viên y tế từ chối. Điều đáng nói là trong số đó có một đứa trẻ sơ sinh được người mẹ đặt trong chiến nôi tre. Trong clip có dòng chữ: “Mẹ vừa sinh một tháng, em bé đỏ hỏn đến trạm y tế tránh lũ… mà sao cô không cho trú, lòng người lạnh đến thế sao?”.

Đứa trẻ sơ sinh trong nôi tre bị nhân viên y tế từ chối cho vào trạm y tế để tránh lũ. (Ảnh cắt từ clip)

Theo tài liệu PV Báo CAND thu thập được, trong bảng tường trình ngày 24/11, bà Nguyễn Thị Kiều Dung (SN 1973), nhân viên Trạm Y tế 1 cho biết, bà Dung nhận ca trực lúc 7h sáng 19/11, khi lũ lụt đã tràn ngập vào sân trạm. Từ 13h đến 23h đêm hôm đó, lần lượt có 14 người dân địa phương đến Trạm Y tế 1 tránh lũ và đã được bố trí tạm trú tại các phòng kế hoạch hóa gia đình, phòng khám bệnh.

Trạm Y tế 1 thuộc Trung tâm Y tế Tuy Hòa - nơi xảy ra vụ việc.

Khoảng 4h30’ sáng 20/11 thì nước rút dần, nhưng đến 14h cùng ngày có hai thanh niên đến Trạm Y tế 1 xin cho một hộ gia đình vào lưu trú, trong đó có 1 cháu bé sơ sinh 25 ngày tuổi. Bà Dung đề nghị hai thanh niên đưa gia đình cùng cháu bé đến UBND phường Tuy Hòa, vì Trạm Y tế 1 lúc đó không có điện, nước, giường nằm không còn, không đảm bảo sức khỏe cho cháu bé. Thế nhưng, một trong hai thanh niên chửi mắng, văng tục.

Lo sợ nên bà Dung chạy vào phòng kế hoạch hóa gia đình lẩn tránh, đồng thời điện thoại báo cáo bác sĩ Nguyễn Khoa Trình, Trưởng Trạm Y tế 1 để xin ý kiến xử lý tình huống này, nhưng hệ thống mạng điện thoại không liên lạc được.

Đến khoảng 15h, nghe có tiếng phụ nữ, thanh niên đến trạm gọi tên bà Dung rồi chửi mắng nên nữ nhân viên này càng lo sợ, phải tiếp tục lẩn tránh.

Trong bản kiểm điểm, nhân viên Nguyễn Thị Kiều Dung đã nhận khuyết điểm vì đã không bố trí cho người mẹ và đứa trẻ sơ sinh vào tránh lũ. Nhận thấy lỗi lầm nên sau đó bà Dung đã đến gặp người mẹ và cháu bé để xin lỗi.

Tác giả: Việt Tường

Nguồn tin: cand.com.vn