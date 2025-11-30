Hai nữ sinh bị bạn học đánh hội đồng, khiến một em nhập viện cấp cứu

Ngày 30/11, Công an phường Trung Mỹ Tây (thuộc địa bàn quận 12 cũ, TP Hồ Chí Minh) phối hợp các đơn vị liên quan lấy lời khai nhóm nữ sinh của Trường Cao đẳng nghề Hoa Sen trên địa bàn để củng cố hồ sơ, xử lý vụ hành hung khiến một người bị thương.

Nạn nhân bị thương, phải cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Trung Mỹ Tây được xác định là em N.T.N (SN 2009), nữ sinh cùng trường với nhóm nữ sinh nói trên. Ngoài ra, còn có một nữ sinh khác cũng bị hành hung như em N.

Hình ảnh từ clip cho thấy hai nữ sinh bị hành hung dã man khiến một em phải vào viện cấp cứu.

Theo gia đình, khoảng 11h ngày 28/11, tan trường, em N. đang đi đến cổng sau của Trường Cao đẳng nghề Hoa Sen trong công viên phần mềm Quang Trung (phường Trung Mỹ Tây) thì bất ngờ bị nhóm bạn nữ cùng lớp chặn lại. Tại đây, nhóm nữ sinh hành hung dã man em N. cùng một bạn học khác.

Cùng ngày, mạng xã hội cũng lan truyền đoạn clip ghi lại vụ việc nói trên. Theo đoạn clip, hai nữ sinh nằm dài trên đất ôm đầu chịu trận, trong khi 4 nữ sinh kia ngồi lên người, dùng tay đánh vào đầu, chân liên tục đạp vào bụng, nắm tóc kéo lê. Hành động này lặp đi lặp lại nhiều lần. Xung quanh, có rất đông học sinh chạy xe đạp điện, dàn hàng đứng theo dõi, cổ vũ nhưng không ai vào can ngăn.

Liên quan vụ việc, Công an phường Trung Mỹ Tây cho hay, trưa 28/11, trong lúc làm nhiệm vụ, tổ tuần tra Công an phường nhận tin báo có nhóm nữ sinh tập trung đánh nhau ở khu vực công viên phần mềm Quang Trung.

Bước đầu, Công an mời làm việc 3 nữ sinh đánh bạn, gồm em L.H.B.N (2010), P.Y.V (SN 2009), T.H.T.B (SN 2009), đồng thời, thông báo cho gia đình và nhà trường.

Qua làm việc, P.Y.V thừa nhận có mâu thuẫn với em N.T.N nên đã rủ bạn đánh hội đồng nạn nhân. Kết quả của vụ việc làm em N.T.N bị chấn thương và phải cấp cứu. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Công an tiếp tục xác minh, làm rõ.

Tác giả: Phú Lữ - Minh Đức

Nguồn tin: cand.com.vn